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▲阿祿已在台灣生活17年，目前擔任CNC雕刻機操作員。（圖／阿祿提供。）

▲曼莉在台灣工作多年，和先生建立起自己的清潔服務事業。（圖／曼莉提供。）

▲在台灣結婚生子後，家羽選擇花錢精進自己，開立了美容工作室。（圖／家羽提供。）

警方偵辦移工詐騙案件，發現不少加害者同鄉也遭到詐騙，代表移工的薪資及消費力達一定水準，才遭有心人士盯上。NOWNEWS實地詢問來台多年的移工，觀察到用「iPhone」衡量移工消費力，確實比過去移工來台還肯花、肯享受。「當初來台是為了幫助家計。」阿祿回憶道，2009年他在越南學了2個月的基本中文對話，便隻身來台工作，希望改善家裡生活，然而卻得先付出一筆代價。當時阿祿必須付給仲介7,000美元（約新台幣22.2萬元）的費用，「大家得和銀行借錢才能來。」因此，初期每個月的薪水，大多拿去還款、寄回家，公司雖有提供宿舍及午餐，但仍須拮据度日。直到來台約3年後仲介費逐漸還清，他才有餘裕去思考額外的開銷，開始在台灣旅遊、買車，甚至規劃定居。阿祿指出，早期越南移工普遍背負龐大經濟壓力，來台就是能賺多少就盡量賺，「但後面來的比我們條件好很多。」手機就是其中一個明顯的例子，阿祿觀察，有些年輕越南移工來台工作後，可能一、兩個月的薪水就能買一支手機；相較之下，在越南時，可能得花上半年甚至更久，才有能力購買同樣的產品。如今阿祿已在台灣生活17年，擔任CNC雕刻機操作員。「我19歲來台，再過兩三年，在台的時間就會比在越南還久。」從當初只想多賺一點錢幫助家人，到如今台灣早已成為他的「第二個家」。同樣來自越南的曼莉，對「開始為自己花錢」的轉變則有更深刻的體會。「我們越南很奇怪，就是很花錢不手軟。」曼莉觀察，不少在台越南移工會跟著流行消費，手機就是很明顯的例子，她甚至形容「十個越南人，八個是用iPhone」，而且不乏最新機型；鞋子、包包等，也都是部分越南移工願意花錢購買的品項，當經濟開始有餘裕，移工也會把錢花在提升自己生活品質的物質上。出生於越南貧困的農村地區，曼莉回憶童年生活，曾經窮到「樹皮當飯、樹葉當菜」，她一路讀到大學，發現即使有學歷，家鄉的薪資仍難翻身，因此選擇來台當移工。「剛來台灣時，去大賣場買了一隻100元的烤雞邊吃邊哭。」曼莉仍記得那份感動，來台經濟較寬裕後，也會去吃到飽餐廳，嘗試在越南很少有機會吃到的海鮮、帝王蟹。來台的前兩年，曼莉都會寄錢回家，後來返回越南辦理結婚，以依親方式再來台灣，她做了另一個決定。「有機會的話，希望家人都可以來台生活。」她先協助妹妹來台，接著陸續幫助家族成員來台工作，至今已協助超過10位以上的家人。曼莉在台灣工作多年，做過電子、紡織、塑膠等傳統產業，後來又從移工仲介轉進清潔業，疫情期間甚至接下特殊清潔工作，逐漸建立自己的事業，不僅幫助同鄉謀職，甚至創造更多就業機會給需要的人。並非所有人來台都是為了工作。家羽第一次來台時只是旅客，當時她在印尼擔任黃金店店長、生活順遂，來台找姊姊兼旅遊，卻因姊姊懷孕、生病，需要留下照顧，一次次延後返國，人生也因此轉了彎。後來她在台灣結婚、成家，並投資自己逾百萬新台幣，進修學習美甲、眉毛、睫毛等美容技能，最後開設自己的紋眉工作室。從一名來台旅客，到妻子、創業者，也是新住民社群理事長。「台灣人很親切、很熱情。」如今若回印尼待上2、3個星期，她反而會覺得不習慣，曾以為只會短暫停留的台灣，早已成為她熟悉的生活環境。有人為了母親、家計來台，有人為了擺脫貧困，即使背債也要踏上異鄉，也有人原本只是旅客，卻因人生際遇留下。離開家鄉時，他們或許只想換取一份更好的收入；多年後回頭看，才發現，當工作、消費、家庭與生活逐漸在這片土地累積，台灣也已從「賺錢的地方」，慢慢成為他們真正落腳的家。