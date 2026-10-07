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高雄市公民監督公僕聯盟（下稱高督盟）今（7）日再度評選高雄市議員林智鴻為「問政優質議員」，林智鴻回應，感謝公民團體肯定，他也分享，過去也曾有過認真準備質詢，評鑑卻「落榜」的經驗，強調「沒有穩贏這回事，只有繼續拚、努力拚、一直拚！」在公民團體評鑑之後，下一步就是要接受「市民選票的考驗」，盼望市民也能把選票留給認真做事的人！林智鴻表示，能連續四年獲得高督盟肯定，並被點出其所提出相關法案的前瞻性，深感榮幸之餘，更誠惶誠恐，他說，自己擔任議員八年來，對每次質詢內容皆認真準備，結合團隊所彙整的國際情勢、數據分析與民意反映，充實相關議題的廣度與深度，並堅持「理性問政」、「實事求是」的精神，點出各項值得關注並改善的問題。林智鴻坦言，縱使盡心做好一切，本屆仍有兩會期未能擠入「優質」前十之列。他說，公民團體評鑑，就和選舉一樣「沒有穩贏這回事！」而認真不一定會贏，但不認真必難獲得肯定，因此每次評鑑，不論成績是否理想，他都尊重公民團體的指教，並以此作為讓自己更加努力的動力，這次能再度獲得問政優質肯定，他非常珍惜，更將帶著此番殊榮，說服同樣關心市政的鳳山鄉親，用選票肯定有理想、認真做事的人。林智鴻強調，縱使選戰倒數階段，他依舊認真做好每一項工作，不論是點出問題、顧好高雄的「專業問政議員」，守護市府團隊建設高雄不容抹黑的「議會黨團幹事長」，或者替南部基層在中央發聲的「民進黨中常委」。他也預告，下週一的市政總質詢題目，將貫穿「過去的軌跡、現在的情勢，與高雄的未來」，和市長陳其邁在議事廳，做最後一次的「問K答K」，敬請拭目以待！