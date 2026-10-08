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▲近10年外國籍及我國嫌疑犯罪人數一覽表。（圖／NOWNEWS專題專案中心製）

今（2026）年6月25日，刑事局偵六大隊破獲一起越南移工為首販毒集團，查緝價值1,700萬毒咖啡包，依毒品罪嫌移送法辦。我國境內移工91萬人，外籍犯罪人口5年攀升4倍，學者提4建議降低犯罪率。法務部統計近5年外國籍受刑人數，從2022年419人，截至2026年8月增加為1,653人，5年漲幅4倍。時間軸拉長來看，從2015年至2025年7月累計新入監5,091人，排行第一是公共危險罪占22.3%，其次為毒品16.0%、第三為詐欺9.8%。警政署統計，近10年外籍嫌疑犯人數，從2016年2,504人，至2025年為11,186人，漲幅約4.5倍。移工涉犯詐欺罪嫌情況日益嚴重。以新北地方法院為例，今（2026年）4月2日，一名越南籍阮姓失聯移工，加入詐騙集團擔任車手，犯案期間提領32位受害人帳戶金額，阮男坦承犯行，依涉犯32項三人以上共同詐欺取財罪，遭地院一審判4年6月，執行完畢驅逐出境，全案可上訴。去（2025）年11月2日，彰化一名越南籍丁姓失聯移工，被詐團高薪挖角擔任車手，丁男又吸收兩名同鄉加入犯罪行列，其中丁男犯案期間狂領多名被害人累積犯罪金額高達420萬，一審遭彰化地院重判39年6個月，應合併執行12年2個月，刑度已接近殺人或販毒罪。另外兩名同鄉則遭判合併執行8年、2年，執行完畢驅逐出境，全案仍可上訴。2024年11月15日，基隆一名印尼籍失聯移工SETIAWAN，遭控以1萬元代價將銀行帳戶賣給詐騙集團，致3名民眾受騙匯款。全案經基隆地院審理，依SETIAWAN犯洗錢防制法，判4月徒刑，併科罰金1萬元，並要求在執行完畢後驅逐出境。怎料SETIAWAN早在判決出爐前4個月已離境，凸顯執法機關與行政機關政策脫鉤。依現行規定，移民署若知悉受強制驅逐出境外國人涉及刑事案件且進入司法程序，應於執行遣返10日前通知司法機關，由檢察官或法院依法判斷是否限制出境。若經依法限制出境，則暫緩遣返。事實上，查詢司法院裁判書系統，以關鍵字「詐欺共同取財罪」、「移工」搜尋，地院一審判決結果有270筆資料，情節均為詐團吸收外籍失聯移工當車手判刑，部分涉及組織犯罪條例，證明外籍詐欺犯罪率日益上升。「北部監獄與收容所幾乎全滿！」一名北部典獄長第一線的觀察，他指出台北監獄與桃園女子監獄，專門用來收容外籍罪犯，設有專區，與本國籍受刑人區隔。近年外籍白領階級犯罪人數增加，導致幾乎塞滿矯正機構，但他強調外籍受刑人並不等於移工。他進一步說明，外籍受刑犯罪類型從毒品轉為詐欺罪為主，事實上也與我國政府要打擊犯罪的政策有關，近年我國詐騙猖獗，執法機關遂把打詐為重點查緝項目，推升詐欺犯人數。關於外籍收容空間不足，法務部矯正署回應表示，將積極規劃收容空間，改善外籍受刑人權益。隨著我國移工母數增加，恐順勢推升犯罪率，但學者卻有不同觀察。移工補足台灣產業人力，卻常因刑案新聞被貼上「治安威脅」標籤。中正大學經濟系助理教授洪以儒提醒，移民變多，不代表犯罪率就會升高。美國、英國與義大利研究，也未一致發現移民增加會讓治安惡化。他比較台灣2018至2024年資料發現，毒品、竊盜、公共危險及詐欺四類案件，外籍人士每十萬人口的平均每月嫌疑人數，都低於本國人。但外籍人士包含移工、配偶及學生，不能當成移工專屬犯罪率。洪以儒提出四項建議，用數據取代偏見，避免以個案評斷整個群體；保障穩定居留與合法工作；增加轉換雇主的彈性，提供語言及法律協助；定期公開犯罪率，交代人口變化。讓移工遇到困難時能求助、有出路，才有助降低犯罪風險。犯罪預防仍需仰賴入境宣導，勞動部透過入境講習、多語宣導及LINE「移點通」等政策工具，強化移工對我國法律的理解及犯罪刑責，進而達到防治效果。