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立法院明天將進行召委選舉，國民黨團總召傅崐萁今（7）日證實，下會期禮讓司法法制委員會召委給民眾黨副總召陳昭姿。事實上，先前就有不少藍委反映，翁曉玲「太暴衝」，恐影響年底選情，希望能換人當召委。此外，《NOWNEWS今日新聞》掌握，為了年底選舉布局，立法院外交及國防委員會召委一職，由原先的藍委黃建賓改為藍營「空戰天后」徐巧芯。立法院第6會期將於10月8日舉行8大常設委員會召委選舉，依照慣例，國民黨擬禮讓1個委員會召委給民眾黨團，先前《NOWNEWS今日新聞》曾報導，白營希望爭取衛環或交通委員會召委一職，不過黨團幹部私下坦言，白營要的和國民黨能給的並不一定相符合。司法法制委員會現任召委翁曉玲，因上會期總預算之亂，本會期又是預算會期，有藍委希望能夠換人當召委，避免衝擊到年底縣市長選情，就連立法院長韓國瑜日前在立法實務研討會上，也喊話要立委先做好本業再監督行政部門，尤其現在很多人在選縣市長、承受壓力，要各位立委注意一下，也被黨內解讀是向翁曉玲喊話。不過該委員會扣除黨團幹部傅崐萁、許宇甄；要選縣市長的吳宗憲、謝龍介、江啟臣，剩下能當召委的人中，甫卸任幹部的林沛祥和不分區立委林倩綺都沒有意願，最終禮讓給民眾黨的陳昭姿。另外國民黨團本會期其他委員會召委人選，其中經濟委員會鄭正鈐、財政委員會林德福、交通委員會邱若華、衛環委員會陳菁徽、教育文化委員會葉元之、外交國防委員會徐巧芯和內政委員會廖先翔。值得一提的是，外交國防委員會召委本來預定是黃建賓，甚至連署書都簽好了，但國民黨團總召傅崐萁上周親自拜託藍委徐巧芯，一方面是民進黨召委因選舉考量，從原先考慮爭取的王定宇改為王義川，加上地方選舉，議題一定比較多，所以協調之後改曾提出國軍加薪修法，關注基層官兵人力不足以及權益問題，擅長空戰的徐巧芯擔任。