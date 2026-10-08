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▲NOWNEWS專訪中正大學勞工關係學系副教授劉黃麗娟，談如何從境外聘雇建立完善、保證移工權益的制度。（圖／截圖自Google Meeting）

▲民眾黨前立委麥玉珍。（圖／民眾黨提供）

「感謝移工朋友長年投入產業發展，對台灣做出重要貢獻。」今年4月29日，總統賴清德接見模範移工，致詞時點出我國產業發展與移工密不可分。NOWNEWS專訪勞動學者與前立委，提建議打造完善移工政策。台灣移工政策，從1989年專案引進，迄今邁入37個年頭，NOWNEWS專訪中正大學勞工關係學系副教授劉黃麗娟，談如何從境外聘雇建立完善、保護移工權益的制度。一名移工從家鄉出發，到台灣公司（工廠）報到，中間隔著招募、契約、訓練與借貸。劉黃麗娟指出，建立台灣直聘制度，必須讓雇主找得到合適的人，也讓勞工清楚知道，自己將為誰工作、領多少薪水，以及遇到問題時能向誰求助。她以韓國制度為例說明，直聘需跨國招募管道，由官方或非營利機構協助媒合，讓雇主提出職缺、勞工取得資訊。台灣若要擴大直聘，就得把這些服務建立起來，降低企業自行尋人、辦理聘僱與生活管理的困難，才有機會減少雇主對仲介的依賴。首先，移工出發前，工作契約由雙方政府審核。劉黃麗娟分析，移工在母國簽下的條件，可能與抵台後拿到的版本不同，形成「AB約」。來源國與台灣應共同審核同一份契約，確認薪資、工作內容、地點與費用，並以勞工理解的語言提供閱讀，避免到了台灣才發現合約內容變卦。第二，費用透明化。她表示採取直聘，出國前仍可能產生行政、訓練與其他支出費用。劉黃麗娟提醒，必須追查每筆費用由誰收取、是否合理，並提供可負擔的融資管道。若由雇主借款，再從薪資扣還，也須防止債務成為雇主限制勞工離職的工具。在移工抵台後，直聘的挑戰才要開始。除了語言溝通、生活適應、工作爭議與求助服務，都需要有人承接。若政府只完成媒合，後續問題全留給企業與移工，雇主仍可能回頭尋求仲介協助。因此，劉黃麗娟建議勞動部，建立直聘制度應是一套從出發前延伸到工作現場的服務，訓練要符合實際職務，契約要能落實，申訴要找得到窗口。當企業不必獨自承擔管理成本，移工才能保障自己的權益，直聘才有條件成為穩定、可信賴的聘僱選擇。然而針對移工，政府應如何提供友善就業環境與政策，卸下立委身分的麥玉珍，以新住民協會理事長身份接受NOWNEWS專訪，提出三大改善建議。首先，移工繳稅給政府，應得到相對應的服務。麥玉珍指出，移工和台灣勞工一樣繳納勞保，卻缺少適合他們的在職課程。她認為，移工來台工作、付出勞力，政府也應提供學習與生活上的協助，不能因為他們是外國人，就忽略他們的需要。第二，建立長期留才計畫。她建議，讓有意留台的移工一邊工作，一邊學習技術、語言課程、台灣文化與生活習慣等，規劃3至6年逐步累積能力。未來評估留台資格，除了評估工作經歷，也可以審視技能，讓移工有機會做更好的工作，也更能適應台灣生活。第三，運用就業安定基金，規劃來照顧、培養移工。麥玉珍具體建議，可運用該筆基金，提供移工技能課程與生活協助。政府應清楚說明錢花在哪裡、幫助了哪些人。移工能力提升、工作更穩定，企業就能留住人，政府也能減少處理勞資與生活適應之負擔，達到三贏局面。