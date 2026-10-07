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▲養老院現場宛如監獄。（圖／翻攝自太陽報）

院方喊冤否認虐待

泰國一間養老院兼精神照護機構驚爆嚴重虐待醜聞。年長者遭到手銬束縛，被關在設有鐵柵欄的房間內，還被鎖在由鐵籠罩住的床位上。這起事件之所以曝光，全因一名受害老婦與另一名住戶聯手策劃，將求救紙條偷渡給女兒才得以獲救。泰國警方目前已正式展開調查，將進一步釐清業者的相關責任。綜合媒體報導，根據調查人員在該照護機構內部拍攝到的畫面顯示，院內長者的床鋪上方竟加裝了鐵籠；其他房間則以金屬柵欄隔開，上方甚至裝有帶刺鐵絲網與生鏽的圍欄，整體環境宛如是座監獄。這名老婦能重獲自由，是因為她趁著一名即將離院的病患不注意時，將寫有女兒電話與絕望求救訊息的紙條託付給對方。女兒接獲該名出院病患來電告知母親遭虐後，全家立刻趕往該機構要求放人，並隨後向警方報案揭發院內的種種不人道惡行。老婦指控，她在被關押的兩年間，長期面臨威脅、被強迫服藥以及非法禁錮。她更痛心透露，當初將她送進這間「恐怖養老院」的正是自己的親生兒子。老婦在接受泰國電視台採訪時含淚表示，「這是我人生中最痛苦的兩年，我差點就要放棄了。我們被對待的方式比動物還不如，完全毫無人性可言。我希望警方與主管機關能徹底勒令這間機構停業，這種地方根本不該存在。我很感謝女兒救了我，但把我鎖進這裡的卻是我的兒子，我希望警方也能依法處置他」。對此，該照護機構負責人蓬森西里（Pronsoemsiri Siripatcharasakul）堅決否認所有指控，並強調該機構擁有合法執照。她辯稱，安裝鐵柵欄是為了住戶的安全著想，且該區域僅用於安置症狀最嚴重的精神患者。蓬森西里解釋說，「他們可以在床上活動雙腳、伸展身體，但因為缺乏認知能力，總是一直想要下床。如果他們因為不理解而跌倒撞到頭，我們得承擔責任對吧？所以我們才採取這種限制方式，讓他們既能活動，又不至於發生危險」。此外，蓬森西里亦否認院內存在任何肢體虐待，並針對該名老婦的指控澄清，稱是其兒子因老婦患有精神疾病才送來照顧。「老婦過去常抱怨兒子拋棄她，我們也會定期讓他們通電話。後來我們發現她的狀況有所好轉，且她本人表達了想回家的意願，我們便同意讓她離院。事實真相與她的片面之詞截然不同」。對此，泰國警方表示：「警方目前正向機構管理層與工作人員收集資訊，並調閱監視器畫面及採集證詞等相關證物，以釐清事實真相，確認是否存在指控中的違法行為，隨後將依法採取進一步行動」。