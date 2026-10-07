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土城雙屍案一審判無期 藍黨團再追沈伯洋廢死立場

沈伯洋稱「中央的事」 羅智強：你現在就是中央民代

徐巧芯：選台北市長仍須交代價值立場

再翻毒品舊文 徐巧芯追問：2014、2026哪個沈伯洋是真的？

民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾在臉書表示「我比較吃廢死這一套」，相關言論近日再被翻出，沈伯洋今（7）日回應，廢死議題「是中央政府的事，不是地方政府的事」。國民黨立法院黨團下午召開記者會反擊，立委羅智強直指，沈伯洋現在就是不分區立委、中央民意代表，不能以「中央的事」迴避表態；徐巧芯則再翻出沈伯洋過去曾對網友主張海洛因、安非他命等毒品合法化的留言按讚，追問「2014年的沈伯洋跟2026年的沈伯洋，哪一個是真？」新北市土城先前發生家暴殺人案，一名男子追撞妻子與小姨子後持刀殺害兩人，一審判處無期徒刑。國民黨團指出，判決書引用113年憲判字第8號判決意旨，相關判決近日引發死刑存廢討論。國民黨團書記長許宇甄表示，沈伯洋2012年曾在臉書寫下「挪威殺人魔殺了多少人，都沒有因此恢復死刑」，並稱「只是我比較吃廢死這一套」，如今應公開向台北市民說清楚，「你到底是支持死刑，還是反對死刑？現在還是一樣吃廢死這一套嗎？」許宇甄批評，土城雙屍案家屬仍承受失去親人的痛苦，沈伯洋身為立委，對死刑制度及刑事政策有責任表態，不應以學術名詞轉移焦點。羅智強表示，支持或反對廢除死刑，本來就是公共政策選擇，沈伯洋可以支持，也可以反對，重點是應清楚說明立場。羅智強指出，沈伯洋2012年的貼文曾以挪威為例，並談及死刑所代表的「社會精神指標」，最後更明確寫下「我比較吃廢死這一套」。如今面對相關問題，沈伯洋則回應「那是中央政府的事，不是地方政府的事」。羅智強表示，沈伯洋目前的身分仍是立法委員，就是中央民意代表，「用『廢死與否是中央的事』來迴避，但中央刑事政策，你就該有清楚立場」。他並要求沈伯洋直接說明，是仍然主張廢除死刑，還是已改變過去立場，「你可以告訴台北市民，那個時候我的主張不成熟，現在的我反對廢除死刑」，而不是以中央、地方職權之分迴避。徐巧芯表示，台北市長蔣萬安已公開表達反對廢死，反觀沈伯洋參選台北市長後，對自己過去的相關主張始終沒有清楚說明。徐巧芯指出，雖然死刑制度屬中央職權，但沈伯洋目前就是不分區立委，同時也是台北市長參選人，市長同樣必須面對城市治安及被害人權益，因此仍應向台北市民說明，「你對廢死真實的態度跟主張是什麼？」她並追問，若台北市發生重大社會案件，沈伯洋會如何面對被害者及其家屬，不能只以「中央的事」帶過。徐巧芯也將戰火延伸至近日的毒品政策爭議。她指出，沈伯洋過去曾在文章中談及「社區中心提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制與協助」，當時有網友詢問相關資訊，沈伯洋曾留下加拿大溫哥華「毒品注射安全屋」的相關連結。徐巧芯主張，該案例並非美沙冬療法，因此再度要求沈伯洋回答，若支持類似「毒品注射中心」概念，究竟要設置在台北哪個行政區，又涉及哪些毒品。徐巧芯更指出，2014年9月1日曾有網友在沈伯洋臉書留言，主張若開放大麻合法化，「不如所有都合法」，並提及海洛因、安非他命、嗎啡等毒品，而該則留言僅有一人按讚，「那個人就是沈伯洋」。徐巧芯因此追問，「2014年的沈伯洋跟2026年的沈伯洋，哪一個是真？」並要求沈伯洋針對過去及現在的死刑、毒品政策立場一次說清楚，不要再以遭到抹黑為由迴避外界質疑。