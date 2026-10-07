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高鐵自由座新制10/8上路！避免中秋連假慘況重演

▲中秋連假前一天，高鐵北部車站一時之間湧入眾多南下人潮，單日旅運人次累積高達34.8萬人次，直接刷新高鐵通車以來的歷史新高紀錄。高鐵車站候車示意圖。（圖／記者李青縈攝）

自由座新制來了！高鐵搭車改了：3大新規定一次看

📌國慶疏運明首度實施！10/8夜間延後收班

▲高鐵將於10月8日下午5時至晚上9時間加開班次，確保「每小時2班、4小時8班」運能供給，也將在10月8日加開深夜延後收班車次。（圖／台灣高鐵提供）

📌每週五下班超尖峰時段、全車自由座

📌採「特別調度」南港-台中12分鐘快速折返

▲10月8日起，每週五下班超尖峰時段（下午5時至晚上9時）皆將啟動新制，期間將以每小時2班，4小時總計8班的密集班次，提供從南港或台北發車、行駛至台中的南下列車，並採「全車自由座」方式。（圖／NOWNEWS資料圖片）

搭自由座先查等候燈號！高鐵呼籲：避開尖峰更順暢

▲民眾可透過高鐵官網「當日自由座等候時間預估」欄位查詢，燈號為綠色則顯示較為順暢，但可能因訂位或其他因素隨時變動。（圖／台灣高鐵官網）

2026中秋連假期間爆發高鐵自由座之亂，為了避免亂象再重演，高鐵推出自由座新制，，藉此鼓勵旅客利用離峰時段分流搭乘。今年中秋連假前一天，高鐵北部車站一時之間湧入眾多南下人潮，單日旅運人次累積高達34.8萬人次，直接刷新高鐵通車以來的歷史新高紀錄。因應中秋疏運引發民怨，由於明（8）日正逢國慶連假前一天，預計將迎來返鄉人潮，高鐵將於10月8日下午5時至晚上9時間加開班次，確保「每小時2班、4小時8班」運能供給，也將在10月8日加開深夜延後收班車次、以及10月10日加開北上列車各一班；疏運期間總計提供23班列車，將自由座放大到9節或11節，以此加強疏運。根據台灣高鐵表示，10月8日起，每週五下班超尖峰時段（下午5時至晚上9時）皆將啟動新制，期間將以每小時2班，4小時總計8班的密集班次，提供從南港或台北發車、行駛至台中的南下列車，並採「全車自由座」方式（商務車廂除外）。高鐵將實施特別調度，調整月台進入機動折返程序，改為快速折返機制，即可省下約1小時的寶貴時間，讓超尖峰時段創造更多運能。新制上路後，預估列車僅需12分鐘即可再發車，減少自由座旅客的等候時間。高鐵為了連假疏運已達備戰狀態，但高鐵還是提醒民眾，新車上線前現有運能運用幾乎已達極致，在非常時期情況下，建議旅客避開連假前一天傍晚通勤，以及收假日超尖峰時段搭乘，透過分流搭乘的方式，並多利用深夜延後收班車次，讓整趟旅途更順暢。高鐵也呼籲民眾，，並挑選綠色燈號時段搭乘。