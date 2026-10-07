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Google Maps免費換麥拉倫F1！限時只到11／23

▲Google Maps推出McLaren Racing限定F1導航車輛圖示，可把原本的藍色箭頭換成麥拉倫F1賽車，活動限時至2026年11月23日。（圖／翻攝自Google Maps）

Google Maps麥拉倫F1怎麼換？2步驟搞定

找不到麥拉倫F1別急！Google仍在陸續推送

Google Maps導航也能開F1賽車，Google近期替Google Maps加入全新McLaren（麥拉倫）F1賽車導航圖示，使用者開車導航時，可以把原本的藍色箭頭或一般車輛，直接換成橘色McLaren F1賽車，而且不用額外付費。不過這款限定車輛不是永久提供，只開放至2026年11月23日，F1車迷想收藏得把握時間。外媒《9to5Google》報導，Google Maps這次加入McLaren F1官方車隊造型的導航圖示，主要為配合F1美國大獎賽推出，換上後，導航地圖上的定位車輛會直接化身為McLaren F1賽車，行駛、轉彎時都會跟著路線移動。Google標示這款限定駕駛頭像只提供至11月23日。不只手機看得到，設定完成後透過Android Auto或Apple CarPlay使用Google Maps導航，車輛螢幕上同樣可以顯示McLaren F1賽車圖示。現在台灣也能用，Google Maps官方說明指出，只要開始導航後，就能直接更換「駕駛頭像」。步驟1：開啟Google Maps並開始汽車導航，點一下地圖上的「藍色箭頭」；如果先前已經換過車輛，則直接點目前的車輛圖示。步驟2：左右滑動駕駛頭像，找到McLaren F1賽車後選取即可。也可進入Google Maps的「設定」→「你的車輛」→「駕駛頭像」尋找McLaren F1圖示。如果現在打開Google Maps沒看到McLaren F1，根據記者實測，其實只要更新就能找到，但更新還是沒看到的話，可能伺服器端陸續推送，可以隔一段時間再開啟Google Maps確認，由於限定圖示只提供至11月23日，想讓每天通勤導航瞬間變成「F1賽道」的使用者，收到功能後可別忘了先換起來。