我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）今（2026）年9月升息1碼，國際美元走強，不過，美日聯合干預匯市，加上日本央行也升息1碼，緩解日圓貶值壓力。渣打銀行今（7）日預估，明年6月之前，不排除日本央行每季升息1碼，只是最近日本國會加開臨時會討論食品消費稅減稅等法案，日本政府財政有可能進一步惡化，預估年底前日圓兌美元要大幅回升不易，可能維持在157，明年才有機會回升至153。此外，渣打銀行仍看好黃金，年底有望回升至4750美元，明年金價上看5000美元。渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，日本央行已在9月升息1碼，不排除在明年6月前，每季再升息1碼，最終政策利率可能來到2%。不過，目前日圓兌美元在158盤整，是否會再走貶？他認為，由於日前美日聯手干預日圓，加上日本央行9月也升息1碼已使日圓貶值預期有所緩解。值得注意的是，日本國會加開臨時會，可能針對食品消費稅採取減稅動作，劉家豪分析，市場擔心可能導致日本政府財政進一步惡化，抑制日圓升值，因此，渣打預估年底前日圓可能在157價位盤整。但長期來看，因為日本央行持續升息時間較長，預估日圓明年有可能回升至153價位。至於金價目前在4123美元附近，劉家豪說，渣打仍看好黃金，即便美國9月又升息1碼，金價多數時間維持在每盎司4000美元之上，主要是新興市場央行持續買入黃金，在預期明年下半年美元可能轉弱，加上新興市場央行持續增加黃金儲備，有望提供金價支撐，渣打預估年底金價有望來到4750美元，未來一年目標價上看5千美元。