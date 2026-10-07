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2026年諾貝爾化學獎得主7日公布，瑞典皇家科學院將獎項頒給了法國學者卡根（Henri B. Kagan）以及日本學者硤合憲三（Kenso Soai），以表彰兩人在「非對稱有機合成中發現非線性效應與自催化反應」的卓越貢獻。瑞典皇家科學院表示，某些分子（如胺基酸）存在著互為鏡像的兩種變體形式，然而在人體細胞的蛋白質中，卻只能找到其中一種，另一種在自然界中極為罕見。這種「同手性」（homochirality）究竟如何誕生，長久以來一直是化學家心中的世紀謎團。諾貝爾化學委員會林克（Heiner Linke）表示，卡根與硤合憲三為這個困擾化學界長達一個多世紀的難題帶來了解答，「他們所開發出的化學反應令人歎為觀止」。卡根於1986年跨出了關鍵的第一步，當時他發現了一種操作化學反應的新方法，使其能夠製造出比以往認知中比例高出許多的單一鏡像產物。硤合憲三則在此基礎上更進一步。1995年，他發表了一篇關鍵論文，描述了他如何設計出史上第一個具備「單一手性潛力」的化學反應；2003年，他終於取得重大突破，展現了一種僅會生成兩種可能鏡像其中之一的化學反應。除了生命本身之外，此前從未有人能達成這項壯舉。歸功於卡根與硤合憲三的卓越貢獻，人類如今終於揭開了「同手性」的誕生之謎。他們的發現對化學家在設計藥物製造反應時，帶來了決定性的影響。