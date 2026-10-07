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▲FBI解密，45歲前加州民主黨籍眾議員史瓦威爾（Eric Swalwell）承認，曾與中國美女間諜「方芳」（Christine Fang）發生過至少2次肉體關係。（圖／翻攝自臉書）

34歲華裔女房仲張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯機場遭美國聯邦調查局逮捕，她涉嫌受中國政府指示，在美國監視總統賴清德總統長子賴廷與一家。美媒披露，FBI文件進一步顯示，張婉瑩疑似也被中國官員交代取得另一位台灣民選官員在加州爾灣的地址。張婉瑩的背景也被曝光，與知名的中國美女間諜方芳系出同門，同樣曾就讀與中國國安部關係密切的北京國際關係學院。根據CBS報導，這位現年34歲、來自橘郡的房產經紀人張婉瑩（Wanying Zhang），目前正面臨聯邦檢方的起訴，指控她去年在中國政府官員的指示下，於華盛頓州監視台灣總統的兒子。美國聯邦調查局（FBI）表示，已取得她與中國情報官員的簡訊紀錄，內容涉及策劃並執行一項祕密拍攝賴廷與及其家人於西雅圖郊區住所的計畫。調查人員掌握了鄰居監視器拍下的畫面，恰好捕捉到張女正在執行監視任務的過程。張婉瑩因涉嫌擔任中國代理人而被捕，事實上，在三年前，她曾出現在舊金山，慶祝中國國家主席習近平出席APEC會議。張女在2023年被拍到戴著紅帽子，與一名與北京當局海外影響力機構關係密切的華裔美國人組織領袖一同在街頭遊行，當地的親中國共產黨激進份子便開始襲擊抗議習近平專制政權的人士。CBS調查張婉瑩的背景，與惡名昭彰的疑涉中國間諜方芳（Christine Fang）有著驚人的相似之處。方芳在2015年因聯邦調查局進行間諜調查而逃回中國之前，曾與已喪失國會議員資格的史瓦威爾（Eric Swalwell）保持密切關係。與方芳一樣，張女曾就讀於北京的國際關係學院，該校由中國的情報機構兼祕密警察單位國家安全部所管轄。在洛杉磯法院提交的刑事起訴書中，FBI反情報特工霍爾特（Kevin Holt）寫道，國安部會從該大學「大量招募」人員。移居美國後，張女曾就讀於南加州大學，並於2016年取得房地產經紀人執照。根據 Zillow 的數據，在接下來的十年裡，她作為爾灣 JC Pacific Corp 的房產經紀人發展事業，掛牌出售了130多筆房產，價格從數十萬美元到高達800萬美元不等。紀錄顯示，張女和同樣在 JC Pacific 擔任經紀人的丈夫，於2024年以565萬美元買下了一棟占地6,030平方英尺（約169坪）、擁有六間臥室的豪宅。他們在同年6月以600萬美元將該房產售出。她的 Instagram 頁面展示了精心挑選的照片，內容包括張女身穿名牌服飾、在昂貴餐廳用餐、在美加各地旅遊，以及去年與朋友在巴黎奢侈品店購物的情景。與方芳相似的是，她也開始參與華裔美國人的倡議團體活動。2022年，她與中國領事館官員一同出席了一場針對中國留學生的「創業大賽」，並於同年一場旨在表彰「在美中國青年精英」的活動中獲頒「青年企業家」獎。她參與全美華人協會（AACA）的活動，讓她接觸到了與中國政府關係深厚的官員。全美華人協會的領袖蔡成華（Cai Chenghua，音譯）曾任中國國際貿易促進委員會副主席，該美國團體與北京當局關係極為密切，以至於必須依據《外國代理人登記法》登記為中國共產黨的影響力機構。2022年，蔡成華協助籌辦了中國國慶慶祝活動，洛杉磯總領事張平在會上呼籲華裔美國人反對「台獨」，並支持中國的「完全統一」。2023年11月習近平訪問期間，全美華人協會租用巴士載送親中支持者前往舊金山。張女被拍到與蔡成華一同站在全美華人協會的橫幅後方，兩人皆戴著同款紅帽。根據 FBI 的書面證詞，她於2025年1月前往中國，會見了一名政府官員及國際關係學院的校友。透過搜尋並調取張女 iCloud 帳戶紀錄顯示，兩個月後，兩人在中國通訊軟體微信上討論了一位曾公開反對中國政府的台灣官員的地址，她於6月再次前往中國，並在一間餐廳的包廂內與第二名中國官員會面，調查人員認為她正是在該處接收到了監視台灣總統兒子的任務。她隨後給涉案的政府對口人員發簡訊表示：「這件事我可以處理好。」根據起訴書，在錄下賴清德兒子及其家人的影片後，她順利返回洛杉磯。她於週日在洛杉磯國際機場準備搭乘飛往上海的航班時被捕。