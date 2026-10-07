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日本便利超商巨頭7-Eleven徹底退出印度市場，7&I控股（Seven & i Holdings）證實，旗下位於印度市場的所有7-Eleven門市已於今年9月底全數吹熄燈號。綜合外媒報導，這31家位於孟買（Mumbai）與浦那（Pune）的7-Eleven門市，原先由印度巨擘信實工業（Reliance Industries）旗下的零售部門信實零售（Reliance Retail）負責營運。雙方於2021年簽訂特許經營合約，由信實取得當地的全區特許經營權。然而，由於7-Eleven印度的發展始終未能突破臨界點，無法發揮財務規模效應，加上市場競爭加劇，導致門市長期面臨營利困難。信實先前在印度最多曾開出約60家7-Eleven門市，但相較於信實集團龐大的整體零售版圖，該業務規模一直微不足道。7&I控股發言人表示，「我們證實，在孟買與浦那營運7-Eleven門市的特許經營商信實，已於2026年9月30日關閉全部31家門市。我們相當感謝印度消費者一直以來的支持」。發言人補充指出，「我們服務印度消費者的願景不變，也期待未來探索各種可行方案，以長期深耕當地市場；與此同時，7-Eleven國際（7-Eleven International）亦將持續強化既有與新興市場的全球業務，以推動可持續的長期成長」。全球超商龍頭為何在印度踢到鐵板？分析指出，數以百萬計的傳統在地獨立雜貨店「Kirana」至今仍主導著印度的即時採買市場；另一方面，新興的「即時電商」平台則能在數分鐘內將日常生鮮與零食宅配到府。快速配送服務的普及，使得實體便利商店難以維持足夠的營業額，來支應店面租金、人事、庫存與物流等高昂成本。財務數據顯示，在截至2026年3月的財政年度中，印度7-Eleven的營收約為9.2億印度盧比（約3.04億新台幣），但淨虧損竟高達近9億印度盧比。對於被問到撤出印度市場是否會在當地引發裁員潮，7&I控股則未正面回應。另一方面，日本另一家超商巨頭羅森（Lawson）仍正積極籌備進軍印度市場。羅森計畫於2027年在孟買開設首家門市，並設定在2030年前將展店規模擴大至100家。羅森能否開闢出與7-Eleven不同的道路，有待後續觀察。