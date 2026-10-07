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▲2026高雄左營萬年季於10月7日至11日在蓮池潭周邊登場。點睛儀式-二點靈。（圖／高市府民政局提供）

▲2026高雄左營萬年季於10月7日至11日在蓮池潭周邊登場。（圖／高市府民政局提供）

2026高雄左營萬年季於10月7日至11日在蓮池潭周邊登場。今年以「廟宇巡禮・走廟集福」、「民俗展演・精彩萬年」、「火獅踩街・萬民同遊」及「豐富市集・邊逛邊吃」四大主題，串聯左營信仰、歷史與地方文化。今(7)日晚間7時40分於左營元帝廟為火獅開光點睛，高雄市政府秘書長王啓川及主委黃慶國在現場民眾「一點睛、二點靈、三點富貴萬萬年」的齊聲下，為火獅點上硃砂，完成開光儀式，隨後火獅出巡，正式揭開2026高雄左營萬年季序幕。今年火獅延續傳統火焰紋與輪廓，以圓潤的造型重新呈現，以紅、黃配色，象徵溫暖、守護與福氣。火獅由曾參與台灣燈會、並獲國際設計獎項的花燈藝術師黃文全監製，圓潤的火獅承載滿滿心願，手持葫蘆則取「福祿」諧音，象徵將福氣與好運帶給大家。高雄市政府秘書長王啓川表示，左營萬年季至今已邁入第26年，萬年季一直都是高雄重要的廟宇活動，感謝廟宇的付出及民眾的熱情參與，讓活動一年比一年精彩，點睛後的火獅將遶蓮池潭周邊廟宇出巡，為民眾祈福並守護平安。去（114）年萬年季為期4天，吸引約44萬人次參與，帶動蓮池潭周邊觀光及商圈消費，創造可觀的地方經濟效益；今（115）年活動延長至5天，預估將吸引超過50萬人次到訪。高市府民政局回應民眾去年對火獅公仔活動的熱烈迴響，今年火獅娃娃特別加碼至2,700隻，以「萬年眾神集章趣」活動方式，邀請民眾走訪左營廟宇、認識在地信仰文化，完成指定任務即可兌換。萬年季火獅完成開光後，將陸續駐駕元帝廟、啟明堂、舊城城隍廟及慈濟宮，民眾可至駐駕廟宇參加「擲筊贈衣」，擲出3個聖筊即可獲得萬年季紀念T恤，數量有限，送完為止。緊張刺激的傳統民俗活動「攻炮城」將於10月9日至10日晚間7時在左營天府宮廣場登場，設有個人組、兒童組及團體組，歡迎民眾報名挑戰。孔子廟舞台10月9日至11日連續3晚推出精彩節目。10月9日「家將大戲—精彩萬年」；10月10日由在地聖門學院舞劇團揭開序幕，並由即將成真火舞團帶來全新創作《神火萬年》；10月11日「地方大匯演」則集結左營周邊社區展演團隊，展現地方活力。萬年季壓軸「迓火獅踩街嘉年華」集結藝陣、表演團隊及蓮池潭周邊廟宇、社區、學校等共同參與，沿途熱鬧踩街，最後恭送火獅至清水宮進行送神及燒化火獅，祈願地方平安、萬民順遂。高市府提醒，活動期間請多利用大眾交通工具前往，節省時間並減少交通負擔，今年高雄市政府提供接駁車服務。詳情請參閱高雄左營萬年季Facebook粉絲專頁。