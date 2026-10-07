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2026年世界桌球職業大聯盟（WTT）中國北京大滿貫賽女單32強賽爆出賽事最大冷門。目前世界排名第一的地主名將孫穎莎，交手從資格賽一路晉級、世界排名第101位的泰國女將帕拉南（Orawan Paranang），，最終以1：3輸給對手，無緣晉級16強。孫穎莎在首局以11：8拿下後，隨即遭遇對手強烈反撲，帕拉南憑藉堅決的搏殺戰術與出色的中遠台相持能力，以11：4、12：10、12：10連下三局，最終孫穎莎以總局數：3遭到逆轉，爆冷止步32強。這不僅是孫穎莎在WTT大滿貫賽事中的歷史最差戰績，也是她生涯四次交手帕拉南以來的首度吞敗。針對這場意外落敗，孫穎莎在賽後記者會上給予對手高度評價，認為帕拉南準備充分且發揮出色。同時她也透露，自己在杭州亞運結束後馬不停蹄轉戰北京，由於亞運賽程緊密且比賽強度極高，對體能造成巨大消耗。不僅來到北京後身體一直感到不適，賽前一晚更出現發燒症狀。儘管比賽當日已經退燒，但在場上的專注度與體能狀態仍受到明顯影響，後兩局即便奮力拚戰至10平，仍以兩分之差惜敗。身為中國桌球女隊的頭號主力，孫穎莎長期面臨高強度的連軸轉賽程，此次因病落敗也引發外界對於頂尖運動員休息權益的關注。孫穎莎坦言，輸贏對運動員而言很正常，每個人都會經歷起伏與困難，希望球迷不要過度猜測與擔心。在她離場時，全場觀眾齊聲高喊「孫穎莎妳最棒」給予鼓勵，教練馬琳也上前暖心安慰。孫穎莎表示，接下來將利用半個多月的時間好好休息與恢復，期盼以最飽滿的精神狀態，迎接10月27日開打的WTT法國蒙佩利爾（Montpellier）冠軍賽。