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美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟分區系列賽（NLDS）第3戰，洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）以3：1擊敗亞特蘭大勇士（Atlanta Braves）。大谷翔平（Shohei Ohtani）此役被調往第5棒，全場2打數無安打。回顧前3戰，大谷面臨了嚴峻的「左投地獄」，在12個打席中高達10次對決左投。儘管大谷尚未發揮長打火力，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對他的復甦充滿信心。大谷翔平此役擔任先發第5棒指定打擊，這是他自2020年9月23日交手教士隊以來，睽違2204天再度被安排在第5棒。面對勇士先發前賽揚左投塞爾（Chris Sale）及後援左投群，大谷全場4次打擊皆與左腕對決。1局上首打席，他在2出局一、二壘有人時，被塞爾的滑球引誘揮棒落空吞下三振；3局上第2打席則因捕手妨礙打擊上壘。5局上大谷作為首名打者上場，在3壞球0好球時發動了自動好壞球判定系統（ABS）挑戰，雖然挑戰失敗，隨後擊出左外野高飛球出局，但羅伯斯認為身為首名打者，發動挑戰的意圖可以理解。8局上最後一打席，大谷在滿球數下選到四壞球保送。總計大谷在分區系列賽前3戰的12個打席中，有高達10次是面對左投手。雖然他在例行賽面對左右投的數據差異不大，但延續去年季後賽的情況，今年大谷再次陷入了「左投地獄」的層層封鎖。對大谷而言，勇士在第4戰預計將派出右投馬利（Tyler Mahle）先發，這或許將成為他突破封鎖的絕佳機會。儘管大谷在第3戰沒有敲出安打，但總教練羅伯斯給予正面評價：「他選到了保送，也靠著妨礙打擊上壘。我認為他在打席中的意圖和內容都變得更好了。」道奇目前在系列賽取得2勝1敗的聽牌優勢，距離國聯冠軍賽僅剩一步之遙。羅伯斯對此表示：「球隊能在沒有他大爆發的情況下贏球，這是一件好事。但是，大谷絕對會甦醒的，那個時刻一定會到來。」