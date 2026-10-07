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▲漢神巨蛋週年慶廣場首度推出全台限定酷洛米「巨可愛大南瓜」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.07）

▲漢神巨蛋週年慶特別攜手超人氣角色「酷洛米」，以「酷甜日常」為主題，打造四款會員來店禮。（圖／漢神巨蛋提供）

南台灣百貨年度盛事「漢神巨蛋19週年慶」將於10/15至11/10盛大登場。今年漢神巨蛋集結22家話題新櫃助力，挹注週年慶消費新動能，挑戰27.7億元業績目標。更祭出總市值逾56萬元的旅遊「雙特獎」，包含「日本九州三麗鷗樂園四人5日遊」及「地中海郵輪雙人14日遊」。此外，今年週年慶特別攜手超人氣角色「酷洛米」，以「酷甜日常」為主題，從會員來店禮到館外廣場布置，打造兼具可愛與個性的萬聖節節慶體驗。其中，廣場首度推出全台限定酷洛米「巨可愛大南瓜」，搭配「酷洛米電台總站」主題場景。10/31更將舉辦「酷黑萬聖魔法嘉年華」，10/25另有酷洛米見面會。會員來店禮則推出「酷玩出發」大容量運動包、「衣起可愛」立體洗衣袋2入組、「浴見甜心」吸水浴巾以及「雨你同行」自動開合傘等。漢神巨蛋週年慶迎來22家獨家話題新櫃，包括1家海外首店、13家南部首店及5家高雄首店。餐飲集結海外首店「くら吉(藏吉)」及南部首店そらのいろ(SORANOIRO)、韓美膳、APINARA、坂角總本舖，高雄首店Venchi、紅葉蛋糕；精品時尚陣容則有Christian Louboutin、A.P.C.、Hogan，並迎來BEAMS、9090、mizuiro ind、ept等日韓潮流，以及PRADA Beauty、fwee話題美妝進駐，從餐飲、精品到潮流美妝全面擴大品牌陣容。週年慶期間，漢神巨蛋推出多波段滿千送百等購物優惠，也規劃多場美食及文化活動。除「台南美食物產展」率先登場外，更有日本「高知市物產展」則帶來獨家販售的日本高知當地人氣伴手禮「美樂小圓餅」。另外，11/4至11/16「日本美食物產展」網羅日本各地特色物產，並安排職人現場料理實演；11/6至11/8則推出一年一度的「屋台美食展」。年度特色活動「漢神 VS. 日本高知市 YOSAKOI大遊行」將於11/7至11/8熱鬧登場，邀請日本高知市YOSAKOI團隊來台演出，並於今年首度跨城市串聯台中漢神洲際，讓日本高知祭典文化從高雄延伸至台中。透過舞蹈、音樂與祭典文化交流，為漢神巨蛋19週年慶再添話題亮點。