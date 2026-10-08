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▲富邦悍將本季主場人數684434人，漲幅7.08%，僅次於統一獅。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.03)

📍中職37年各隊票房數據

排名 球隊 主場觀眾人數 場均 成長率 1 中信兄弟 702928人 11715人 ▼13.89% 2 富邦悍將 684434人 11407人 ▲7.08% 3 統一獅 677170人 11286人 ▲38.51% 4 樂天桃猿 673257人 11220人 ▲12.56% 5 味全龍 668083人 11134人 ▼4.17% 6 台鋼雄鷹 501864人 8364人 ▲1.43%

中華職棒37年例行賽圓滿落幕，本季票房再度改寫聯盟歷史紀錄，整季以390萬7736人進場、場均1萬854人超越去年球季，整體成長約4.64%。本季6隊中共有5隊場均破萬，其中統一7-ELEVEn獅自台南球場遷入亞太主球場後，主場觀賽人數迎來飛躍式爆發，總進場人次達67萬7170人、漲幅高達38.51%；反觀票房衰退幅度最大的則是中信兄弟，受到上半季戰績不振以及大巨蛋假日場次縮減影響，本季主場人數收在70萬2928人，與去年相較下滑13.89%。中職本季360場例行賽於10月6日全數結束，票房再締新猷，全季累計湧入390萬7736人次，平均每場達1萬854人，較去年球季微幅上揚4.64%。不過略顯可惜的是，最終漲幅並未達成中職會長蔡其昌季初所設下的「成長10%」目標，如何維持增長動能，也將成為聯盟與各隊明年的努力目標與考驗。回顧各隊表現，本季主場票房漲幅之冠非南霸天統一獅莫屬。今年獅隊主場移師亞太主球場，開幕首戰便以2萬3500人開出滿場紅盤；在亞太安排的50場主場賽事中，破萬場次就高達22場，更是本季唯一一座達成「場均破萬」的戶外球場。獅隊主場總進場人次從去年的48萬8906人一舉飆升至67萬7170人，場均達1萬1286人，漲幅高達38.51%，不僅締造隊史嶄新里程碑，更躍居全聯盟票房第3名。另一支主場人數繳出雙位數成長的球隊，則是樂天桃猿。桃猿今年在大巨蛋主題日發揮亮眼票房成績，8場大巨蛋主場中有3場突破3萬人（更包含1場4萬人滿場），推升整季主場進場人數從去年的59萬8107人攀升至67萬3257人，成長幅度達12.56%。主場人數成長第3多的則是富邦悍將，今年包含大巨蛋在內共寫下7場滿場紀錄（大巨蛋2場、新莊5場），主場總人數從去年的63萬9194人穩健成長至68萬4434人，成長率達7.08%。據記者現場實地觀察，悍將如今面臨甜蜜的負荷，亟需一座內野容量更大的球場，不僅平日賽事上層看台頻頻坐滿8成，到了假日更是一票難求。身為新軍的台鋼雄鷹，雖然在票房成長的4隊中漲幅最小，但仍刷新成軍以來的球隊紀錄。雄鷹本季主場進場人次由去年的49萬4814人微幅提升至50萬1864人，成長約1.43%。面對明年的全新球季，雄鷹如何在南台灣持續開拓新球迷基盤，將是未來的核心課題。幾家歡樂幾家愁，味全龍與中信兄弟今年主場票房則雙雙呈現下滑趨勢。龍隊主場人數由去年的69萬7087人滑落至66萬8083人，整體衰退約4.17%；不過龍隊在天母大本營的票房表現依舊亮眼，場均達8179人、成長幅度達11.34%，為全聯盟戶外球場之最，但也與新莊球場同樣面臨受限於球場容量上限、難以進一步容納觀賽人潮的瓶頸。最後則是坐擁「百萬象迷」的中信兄弟。兄弟一路戰至10月5日本季最終戰，主場總人數才艱辛突破70萬大關，雖仍是全聯盟唯一跨越70萬門檻的球隊，但與去年81萬6321人的亮眼成績相比，大幅下滑約13.89%。兄弟本季票房由盛轉衰，主要與上半季戰績低迷導致票房流失，以及大巨蛋假日主場檔期減少有著密切關係。