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美國國債市場壓力持續增加，公債殖利率又攀升至20多年來的最高水準，加上聯準會議息紀錄顯示，年底前很可能再度升息，再度引發市場對通膨、債務攀升的擔憂，美股主要指數週三全線收黑。綜合《CNBC》等外媒報導，從聯準會（Fed）台灣時間週四凌晨公布的9月議息紀錄來看，多數聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員皆認為，今年底前可能還需要再升息1次以遏制通膨，但會議紀要並未具體說明，政策制定者預計何時提高利率，僅表示持續走高的物價、穩定的勞動市場，可能導致今年內再度升息。由於投資人擔心利率上升會抑制貸款活動，銀行股應聲下跌；此外，市場對於更高的借貸成本，是否會限制人工智慧（AI）建設的疑慮捲土重來，週三科技股也承壓下行。7日收盤，美股道瓊工業指數下跌341.41點或0.66%，收51179.87點；標普500指數微挫17.16點或0.22%，收在7801.77點；那斯達克指數下滑61.20點或0.22%，收27538.69點；費城半導體指數挫跌151.67點或1.15%，收13066.15點。台指期夜盤也被影響，走跌375點，收在49593點。