諾貝爾和平獎即將揭曉，美國總統川普再度公開替自己「拉票」，他當地時間7日在白宮表示，自己應該拿下今年的諾貝爾和平獎，但也坦言自己獲獎的可能性不大。
根據《路透社》報導，川普宣稱，自己重返白宮執政以來，已經解決了8場戰爭，認為沒有其他人做過類似的事情，因此應該獲得這項殊榮。
川普也再次拿美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2009年獲得諾貝爾和平獎一事相比，質疑歐巴馬當時甚至不知道自己為何得獎。
今年的諾貝爾和平獎將於9日公布，川普先前就曾多次公開表達獲獎渴望，有趣的是，去年的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），就將自己的獎牌送給川普，還公開稱讚川普對委內瑞拉民主、和平所做的努力。
不過，諾貝爾機構已說明，諾貝爾獎不能轉讓，即使川普手上有去年的獎牌，2025年諾貝爾和平獎得主仍是馬查多。
如今，新一年的和平獎又將揭曉，川普也在最後關頭再次喊話；至於諾貝爾委員會，究竟會否回應這番「自薦」，答案將在9日揭曉。
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川普也再次拿美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2009年獲得諾貝爾和平獎一事相比，質疑歐巴馬當時甚至不知道自己為何得獎。
今年的諾貝爾和平獎將於9日公布，川普先前就曾多次公開表達獲獎渴望，有趣的是，去年的諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），就將自己的獎牌送給川普，還公開稱讚川普對委內瑞拉民主、和平所做的努力。
不過，諾貝爾機構已說明，諾貝爾獎不能轉讓，即使川普手上有去年的獎牌，2025年諾貝爾和平獎得主仍是馬查多。
如今，新一年的和平獎又將揭曉，川普也在最後關頭再次喊話；至於諾貝爾委員會，究竟會否回應這番「自薦」，答案將在9日揭曉。