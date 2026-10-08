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▲Google Doodle在10月6日推出「玫瑰花蕾星雲」。（圖／Google）

2026世界太空週主題「火箭革命」：可重複使用

▲迎接世界太空週，寶可夢與歐洲太空總署合作，將「太空人皮卡丘」帶上國際太空站，並在穹頂艙內漂浮停留長67天。（圖／ESA／NASA）

歐洲太空總署跨界合作寶可夢！皮可丘飛向宇宙

▲《Pokémon GO》在10月10日前參加團體戰或完成限時調查，可捕捉首度登場的「太空飛行員皮卡丘」。（圖／《Pokémon GO》）

今天打開Google首頁美爆了！慶祝「2026 世界太空週」於10月4日至10月10日登場，Google繼10月6日首波亮相「玫瑰花蕾星雲」後，今年最大活動亮點之一，便是寶可夢與歐洲太空總署ESA的跨界合作，讓皮卡丘飛上外太空。慶祝2026世界太空週，10月8日的「Google Doodle」圖片是由美國太空總署的詹姆斯韋伯太空望遠鏡在9月拍攝，展現船底座星雲，這是一個巨大的恆星搖籃，橫跨時空超過300光年，孕育10幾顆O型恆星，是宇宙中最熱、最重、最亮的恆星。而日前10月6日首波登場的則是玫瑰花蕾星雲，由美國太空總署詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍攝，這片反射星雲距離地球3300光年，擁有超過130顆年輕恆星。世界太空週是聯合國於1999年成立的國際紀念活動，固定在每年10月4日至10日舉行，紀念1957年10月4日全球首顆人造衛星「史普尼克1號」發射升空，以及1967年10月10日《外太空條約》正式生效兩大里程碑。2026年世界太空週主題是「火箭革命」，打破火箭「飛一次就丟」的舊模式，數十年來，火箭大多被設計為一次性消耗品。然而，可重複使用火箭推進器與新型發射載具的突破，成功證明火箭結構能安全返回地球並再次執行任務，徹底轉變了太空產業的營運架構。世界太空週協會主席Dennis Stone指出，發射成本下降與進入太空機會增加，大幅刺激整體太空生態系，推進通訊衛星、地球觀測、太空旅遊及載人太空飛行的發展，例如SpaceX的Starship在2026年9月底的試飛中，成功進入軌道並部署26顆Starlink衛星，展現強大的軌道運載能力。今年世界太空週最吸睛的跨界亮點，莫過於寶可夢與歐洲太空總署ESA的跨界合作，一隻「太空人皮卡丘」絨毛玩偶在2026年被帶上國際太空站，並在太空人最愛的穹頂艙內漂浮停留長達67天。《Pokémon GO》也推出限定活動，2026年10月4日至2027年4月30日，玩家能在歐洲指定博物館遇見「太空人皮卡丘」。此外，在10月4日至10日世界太空週期間，《Pokémon GO》全球玩家可透過一星團體戰及完成限時調查任務，捕捉首度登場的「太空飛行員皮卡丘」，幸運的話還有機會遇到異色寶可夢。