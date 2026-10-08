2026雙十國慶連假從明（9）日起至10月11日（周日）連續3天，假期到來不少民眾最在乎的就是天氣如何。根據氣象專家林得恩表示，連假前兩天周五、周六（9日、10日）受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花東將有局部短暫陣雨，降雨強度則在大雨上下，周日（11日）水氣仍多，北台灣仍維持短暫雨情況。
雙十國慶連假天氣出爐！明起北台灣變天：周五、周六雨最大
氣象專家林得恩在「林老師氣象站」發文，針對明日起連3天國慶連假天氣預測，明日、周六（9日、10日）受到東北季風影響，位於迎風面的桃園以北、宜蘭及花東地區有局部短暫陣雨，降雨強度變化維持在大雨等級上下。其他地區則維持多雲到晴的天氣型態，僅中南部山區午後有局部短暫零星陣雨可能。
連假第3天周日（11日），因環境水氣仍多，加上大環境東北風持續，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區有局部短暫陣雨，花東山區及恆春半島也有零星短暫陣雨；其它地區仍然維持多雲到晴天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
國慶連假高溫達34度！周日更悶熱、早晚溫差大
針對國慶連假高溫預測，明日、周六（9日、10日）桃園以北、宜花地區及外島的澎湖、金門為攝氏27至30度之間，新竹以南及台東地區較熱，高溫維持在攝氏30至33度，外島馬祖地區則在攝氏26至28度。
周日（11日）天氣更為悶熱，北部、東北部及東半部地區攝氏30至33度，中南部地區攝氏31至34度之間，外島的澎湖及金門地區攝氏29至31度，馬祖地區高溫則在攝氏27至29度。
至於低溫部分，明日、周六（9日、10日）中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區在攝氏21至25度間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，南部、台東及澎湖地區低溫在攝氏23至26度之間。到了周日（11日），北部、宜花及金門、馬祖地區攝氏22至25度，中南部、台東及澎湖地區低溫則在攝氏24至27度間。
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氣象專家林得恩在「林老師氣象站」發文，針對明日起連3天國慶連假天氣預測，明日、周六（9日、10日）受到東北季風影響，位於迎風面的桃園以北、宜蘭及花東地區有局部短暫陣雨，降雨強度變化維持在大雨等級上下。其他地區則維持多雲到晴的天氣型態，僅中南部山區午後有局部短暫零星陣雨可能。
連假第3天周日（11日），因環境水氣仍多，加上大環境東北風持續，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區有局部短暫陣雨，花東山區及恆春半島也有零星短暫陣雨；其它地區仍然維持多雲到晴天氣，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
針對國慶連假高溫預測，明日、周六（9日、10日）桃園以北、宜花地區及外島的澎湖、金門為攝氏27至30度之間，新竹以南及台東地區較熱，高溫維持在攝氏30至33度，外島馬祖地區則在攝氏26至28度。
周日（11日）天氣更為悶熱，北部、東北部及東半部地區攝氏30至33度，中南部地區攝氏31至34度之間，外島的澎湖及金門地區攝氏29至31度，馬祖地區高溫則在攝氏27至29度。
至於低溫部分，明日、周六（9日、10日）中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區在攝氏21至25度間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，南部、台東及澎湖地區低溫在攝氏23至26度之間。到了周日（11日），北部、宜花及金門、馬祖地區攝氏22至25度，中南部、台東及澎湖地區低溫則在攝氏24至27度間。