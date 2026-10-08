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▲智賢心情沉重地證實已與元奎分手，話說到一半還忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube＠아임지현 Jihyun）

韓國戀愛實境節目《換乘戀愛》捧紅了多對素人情侶檔，尤其是第4季中的高顏組合鄭元奎、朴智賢，兩人分手後又透過節目復合，今年7月面對粉絲提問時，他們也害羞透露快要結婚了，智賢與元奎自從透過《換乘4》復合後，就收穫許多粉絲關注，女方IG甚至漲到42萬人追蹤，今年7月兩人合體拍影片，回答粉絲問題時，有人留言催婚：「我希望的不是你們復合…而是想要你們結婚。」智賢讀完後直接毫不猶豫的回答：「快要了喔～」然後笑著看向元奎，看起來氛圍超甜蜜，怎料好景不常，智賢昨日突然證實雙方已再度分手。她在窗外能看到東京鐵塔的飯店房間內，鄭重跟粉絲宣布這個消息，「我和元奎歐巴已經決定…不再繼續交往了。其實我真的思考了很久，到底要怎麼把這件事告訴大家，才能讓這件事情盡可能平靜地過去。但我想，還是由我親自、坦白地告訴大家比較好，所以才會在這裡跟大家說。」智賢表示，他們倆個透過《換乘4》收穫很多關注度，但她認為「有相遇就會有離別一樣」，即便捨不得，兩人也還是走到了這一步，至於分手原因，智賢不願透露：「智賢還大方向男方送出祝福：「」她話說到一半更忍不住哽咽，難過向粉絲道歉：「智賢也說自己會振作起來，不會被這段感情擊敗：「我依然覺得自己是一個充滿愛的人，未來不管遇到誰，我都想隨著自己的心意，盡情地去愛，好好地生活。」目前她與元奎的IG都尚未清空與彼此的合照，粉絲見狀則不捨留言：「祝你們都能遇到幸福」、「真的非常想看到你們結婚的，嗚嗚嗚」、「不用說對不起，我們還是會支持妳的」。