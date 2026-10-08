韓國戀愛實境節目《換乘戀愛》捧紅了多對素人情侶檔，尤其是第4季中的高顏組合鄭元奎、朴智賢，兩人分手後又透過節目復合，今年7月面對粉絲提問時，他們也害羞透露快要結婚了，怎料智賢昨（7）日上傳到東京旅遊的Vlog時，突然無預警在影片中證實兩人已分手的消息，智賢話說到一半還忍不住哽咽，並祝福元奎：「希望歐巴可以過得很好、幸福地生活下去。」
智賢7月才預告快結婚 昨晚突證實已和元奎分手
智賢與元奎自從透過《換乘4》復合後，就收穫許多粉絲關注，女方IG甚至漲到42萬人追蹤，今年7月兩人合體拍影片，回答粉絲問題時，有人留言催婚：「我希望的不是你們復合…而是想要你們結婚。」智賢讀完後直接毫不猶豫的回答：「快要了喔～」然後笑著看向元奎，看起來氛圍超甜蜜，怎料好景不常，智賢昨日突然證實雙方已再度分手。
她在窗外能看到東京鐵塔的飯店房間內，鄭重跟粉絲宣布這個消息，「我和元奎歐巴已經決定…不再繼續交往了。其實我真的思考了很久，到底要怎麼把這件事告訴大家，才能讓這件事情盡可能平靜地過去。但我想，還是由我親自、坦白地告訴大家比較好，所以才會在這裡跟大家說。」
智賢不願透露分手原因 祝福元奎未來幸福
智賢表示，他們倆個透過《換乘4》收穫很多關注度，但她認為「有相遇就會有離別一樣」，即便捨不得，兩人也還是走到了這一步，至於分手原因，智賢不願透露：「我們分手的原因，我選擇不說、就這樣帶過，我認為這是對對方的體諒，也是對我們曾經相愛過的那段時間，應有的尊重。」
智賢還大方向男方送出祝福：「雖然我們作為戀人的關係已經結束了，但作為一個人，我真心希望哥哥能過得很好、很幸福，未來也能好好地生活。」她話說到一半更忍不住哽咽，難過向粉絲道歉：「我知道一直支持我們這對情侶的粉絲們，應該也會受到不小的衝擊，所以我真的非常、非常小心，也鼓起勇氣來告訴大家這件事，我真的很想跟粉絲們說一聲對不起。」
智賢承諾還是會好好生活 粉絲不捨安慰
智賢也說自己會振作起來，不會被這段感情擊敗：「我依然覺得自己是一個充滿愛的人，未來不管遇到誰，我都想隨著自己的心意，盡情地去愛，好好地生活。」目前她與元奎的IG都尚未清空與彼此的合照，粉絲見狀則不捨留言：「祝你們都能遇到幸福」、「真的非常想看到你們結婚的，嗚嗚嗚」、「不用說對不起，我們還是會支持妳的」。
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智賢與元奎自從透過《換乘4》復合後，就收穫許多粉絲關注，女方IG甚至漲到42萬人追蹤，今年7月兩人合體拍影片，回答粉絲問題時，有人留言催婚：「我希望的不是你們復合…而是想要你們結婚。」智賢讀完後直接毫不猶豫的回答：「快要了喔～」然後笑著看向元奎，看起來氛圍超甜蜜，怎料好景不常，智賢昨日突然證實雙方已再度分手。
她在窗外能看到東京鐵塔的飯店房間內，鄭重跟粉絲宣布這個消息，「我和元奎歐巴已經決定…不再繼續交往了。其實我真的思考了很久，到底要怎麼把這件事告訴大家，才能讓這件事情盡可能平靜地過去。但我想，還是由我親自、坦白地告訴大家比較好，所以才會在這裡跟大家說。」
智賢表示，他們倆個透過《換乘4》收穫很多關注度，但她認為「有相遇就會有離別一樣」，即便捨不得，兩人也還是走到了這一步，至於分手原因，智賢不願透露：「我們分手的原因，我選擇不說、就這樣帶過，我認為這是對對方的體諒，也是對我們曾經相愛過的那段時間，應有的尊重。」
智賢還大方向男方送出祝福：「雖然我們作為戀人的關係已經結束了，但作為一個人，我真心希望哥哥能過得很好、很幸福，未來也能好好地生活。」她話說到一半更忍不住哽咽，難過向粉絲道歉：「我知道一直支持我們這對情侶的粉絲們，應該也會受到不小的衝擊，所以我真的非常、非常小心，也鼓起勇氣來告訴大家這件事，我真的很想跟粉絲們說一聲對不起。」
智賢承諾還是會好好生活 粉絲不捨安慰
智賢也說自己會振作起來，不會被這段感情擊敗：「我依然覺得自己是一個充滿愛的人，未來不管遇到誰，我都想隨著自己的心意，盡情地去愛，好好地生活。」目前她與元奎的IG都尚未清空與彼此的合照，粉絲見狀則不捨留言：「祝你們都能遇到幸福」、「真的非常想看到你們結婚的，嗚嗚嗚」、「不用說對不起，我們還是會支持妳的」。