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美國田納西州死刑犯派克（Christa Pike），在接受2劑致命藥物注射後奇蹟生還，如今已恢復意識並能開口說話。她的律師表示，派克醒來後對發生的一切感到「困惑又憤怒」，而她的命運也讓田納西州的司法系統，陷入前所未有的法律難題。根據《BBC》報導，50歲的派克上月底接受死刑注射，在被施打2劑戊巴比妥（pentobarbital）後仍未死亡，隨後被送往醫院並插管治療。她的律師表示，團隊一度以為派克已經腦死，認為她可能隨時會被撤除維生系統，但令人意外的是，她在本週二突然開始說話。律師透露，派克醒來後最先問的是「我在哪裡？」、「你是誰？」，目前她只能回憶部分行刑過程，但對於自己身處醫院，喉嚨插著管子，周圍都是陌生，感到「困惑又憤怒」，而且她雙臂嚴重腫脹，還罹患肺炎、無法吞嚥，目前仍需接受重症醫療，還不清楚這次行刑失敗，會對她的身體及心理健康造成多大影響。在派克恢復意識之際，她的律師團隊已開始為可能的法律戰做準備。田納西州法院日前下令，州政府必須保存與9月30日行刑有關的所有證據，包括注射器、靜脈注射管線、藥物包裝、標籤及其他行刑現場物品。法官也要求保存派克在行刑前、行刑期間及行刑後的心理狀況紀錄。派克的律師表示，這些證據可能成為日後對州政府提起訴訟的基礎。目前最大的問題是：派克活下來之後，田納西州還能不能再次處決她？法律專家認為，理論上州政府仍可能尋求重新執行死刑，但法律障礙將非常大。田納西州刑事辯護律師強森（Stephen Ross Johnson）指出，如果州政府再次採用致命注射，派克的律師很可能反對，尤其派克原本就有血小板增多症、血管較細等問題，第一次行刑前，辯護團隊便曾警告這些健康狀況可能增加注射困難。此外，田納西州今年5月也曾發生另一起行刑失敗的例子，連續失敗的案例，可能讓辯方律師有理由針對該州注射死刑方案的合憲性，提出廣泛質疑。另一種可能，是田納西州改用其他死刑方式，但這需要經過額外的法律程序。法律專家指出，派克是在1995年犯罪，只是死刑拖到今年才被執行，雖然她可能符合當時（90年代）法律下使用電椅的條件，但若要改用電椅，她必須以書面放棄接受致命注射的權利，而非州政府單方面就能決定。此外，派克的健康狀況也可能成為關鍵。范德堡大學法學教授史洛柏根（Chris Slobogin）指出，如果她因這次行刑受到嚴重腦部損傷，以至於無法理解自己為何遭受死刑，那麼即使改用其他方式，州政府仍可能面臨法律障礙：「處決一個精神上無法理解自己為何會被處決的人，也被認為是一種殘酷和不尋常的懲罰。」因此，派克的律師目前希望，由州政府將她的死刑減刑為終身監禁。田納西州長李（Bill Lee）已下令對行刑失敗展開獨立調查，並暫停該州今年剩餘的所有死刑執行，州監獄主管也已宣布辭職。法律專家認為，派克的案件短期內不太可能出現明確結果，州政府必須先調查行刑究竟出了什麼問題，也需要進一步了解派克的身體及腦部狀況。至於她最終會再次面對死刑、只是改用其他行刑方式，抑或是獲得減刑，目前都沒有答案。原文連結：