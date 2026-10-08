中央氣象署觀測，今（8）日全台最低溫出現在苗栗縣西湖19.1度，已經明顯感受到夏季型氣候逐漸過去，東北季風一波接著一波。氣象署表示，國慶連假期間，迎風面地區包括北台灣、宜蘭降雨將會比較明顯，有局部大雨發生的機率。而連假末端水氣雖然相對減少，不過北海岸、宜蘭還是有局部降雨，下週三東北季風稍微增強後，清晨最低溫預估還會再下降1、2度到20度以下，民眾如果早出晚歸記得多帶件薄外套。
國慶連假天氣出爐！北台灣、宜蘭迎風面雨勢最大
氣象署表示，今天東北季風稍微減弱，降雨變少，少部分迎風面地區有零星降雨，週五至週日迎風面雨勢比較明顯。國慶連假首日，週五桃園以北、宜蘭水氣稍微增多，有局部降雨；花蓮、台東、恆春半島有零星降雨。
氣象專家吳德榮則在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天迎風面多雲，大台北東側、東半部偶有局部零星降雨的機率，桃園以南晴朗穩定。北舒適、南偏熱，早晚偏涼、日夜溫差大。
氣象署說，週六、週日部分東北角、北海岸、宜蘭仍然有局部降雨，其他迎風面地區有零星降雨，背風面依舊晴朗穩定；週日北海岸、宜蘭仍有局部較大雨勢機率；下週一、週二迎風面還是有局部短暫雨的機率，到了下週三另一波東北季風又增強，迎風面降雨會更加明顯。
國慶連假北部舒適、南部微熱！下波東北季風增強「清晨最低溫20度」
至於溫度部分，北部地區大多數在22度至24度之間、南部及東部則是23度至26度之間，今天清晨局部地區有來到19度至20度，白天高溫北部地區可到27度至30度之間；新竹以南、台東地區則維持30度至33度；到了週六至下週二天氣會逐漸回暖，白天高溫北部也有30度至33度，中南部地區31度至34度之間。
氣象署提到，下次降溫落在下週三、下週四，預估會再下降1、2度，因此清晨最低溫會達到20度上下，尤其迎風面的北台灣、東北部要特別注意，早出晚歸的民眾記得要穿件薄外套！
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氣象署表示，今天東北季風稍微減弱，降雨變少，少部分迎風面地區有零星降雨，週五至週日迎風面雨勢比較明顯。國慶連假首日，週五桃園以北、宜蘭水氣稍微增多，有局部降雨；花蓮、台東、恆春半島有零星降雨。
氣象專家吳德榮則在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天迎風面多雲，大台北東側、東半部偶有局部零星降雨的機率，桃園以南晴朗穩定。北舒適、南偏熱，早晚偏涼、日夜溫差大。
氣象署說，週六、週日部分東北角、北海岸、宜蘭仍然有局部降雨，其他迎風面地區有零星降雨，背風面依舊晴朗穩定；週日北海岸、宜蘭仍有局部較大雨勢機率；下週一、週二迎風面還是有局部短暫雨的機率，到了下週三另一波東北季風又增強，迎風面降雨會更加明顯。
至於溫度部分，北部地區大多數在22度至24度之間、南部及東部則是23度至26度之間，今天清晨局部地區有來到19度至20度，白天高溫北部地區可到27度至30度之間；新竹以南、台東地區則維持30度至33度；到了週六至下週二天氣會逐漸回暖，白天高溫北部也有30度至33度，中南部地區31度至34度之間。
氣象署提到，下次降溫落在下週三、下週四，預估會再下降1、2度，因此清晨最低溫會達到20度上下，尤其迎風面的北台灣、東北部要特別注意，早出晚歸的民眾記得要穿件薄外套！