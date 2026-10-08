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芝加哥白襪隊今（8）日在美聯分區系列賽第3戰迎戰克里夫蘭守護者隊。原本握有2勝0敗聽牌優勢的白襪，在主場球迷助威下，全場打線卻遭守護者投手群封鎖狂吞19次三振，最終以3：9吞下今年季後賽首敗，未能提前鎖定聯盟冠軍賽門票。本季加盟白襪並幫助球隊闖進季後賽的日籍重砲村上宗隆，此役首度在季後賽被安排在第3棒、先發守一壘，全場4打數無安打並苦吞3次三振。村上宗隆首打席在無人出局一、二壘有人的絕佳得分機會下，遭守護者先發用直球連續三振。3局下第二打席，面對前日職巨人隊左投格里芬（Foster Griffin），村上吞下第2次「3球三振」。格里芬過去在日職時期就曾將村上對戰壓制在28打數4安打，轉戰大聯盟後兩人3度交手，村上至今依然一安難求。格里芬今晚接替中繼2.7局飆出7K僅失1分，順利奪下季後賽首勝。5局下村上宗隆在球隊落後3分、一二壘有人時敲出二壘方向滾地球推進跑者；7局下最後打席則再度揮空遭到三振，季後賽生涯第二度單場慘吞3K。本季白襪主場特別呼籲球迷穿著黑色上衣進場，將看台染成震撼的黑色，渴望見證球隊自2005年世界大賽奪冠以來、睽違21年再度挺進美聯冠軍賽，甚至是自1906年以來睽違120年首度在主場享受季後賽晉級的滋味。雖然白襪1局下靠著適時二壘安打先馳得點，但守護者3局上展開反撲，靠著阿德爾（Jo Adell）掃出清壘的強襲三壘安打一舉灌進4分大局逆轉。白襪打線全場運氣欠佳，6局下滿壘滿壘好球時打出強勁飛球遭沒收，全場狂吞19次三振更創下季後賽單場隊史最慘紀錄。儘管季後賽4連勝被中斷，目前白襪在5戰3勝制系列賽中仍以2：1握有聽牌優勢。雙方第4戰將於明日繼續在芝加哥主場進行。