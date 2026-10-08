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▲林襄出道後一直在外租房生活，直到被沈玉琳點醒，才發現自己有能力買房。（圖／林襄IG@95_mizuki）

▲ 峮峮出道前期都在幫忙還家中負債，直到今年9月才宣布已買下預售屋。（圖／資料照）

各大啦啦隊女神吸金能力都相當驚人，除了Yuri（陳洛心）昨（7）日被週刊爆料入住南港單坪要價110萬元的新家外，其實籃籃、峮峮以及林襄也都先後在雙北買房。籃籃砸了約2000萬元買在新莊區，林襄則是花1800萬元同樣選擇新莊，峮峮也在上個月透露自己花8位數買下預售屋，明年才會交房，但具體金額及位置她選擇保密。林襄是台灣本土啦啦隊中，人氣數一數二高的女神，除了應援外，加上主持、代言工作，收入頗豐，但她說自己過去只會將錢存在銀行裡，直到遇見沈玉琳，被他虧說「有能力買房還租屋」，林襄這才醒悟，決定買房。她也在2024年透露，自己已買下新莊區的預售屋，預計2027年交屋，房子價格約1800萬元，若加上裝潢可能會破2千萬，是32坪含車位的2房格局。同樣買在新莊的還有樂天桃猿（Rakuten Monkeys）應援團推進隊長籃籃，她在2023年8月，自己27歲生日前夕，宣布砸了大約 2000萬元置產，房子也是2房格局，室內約21坪。籃籃同年底完成裝潢後已經入住，還曾邀請胡瓜等人去家中作客，並透露自己每月房貸大概是5、6萬元，壓力頗大，希望廠商多多找她工作。至於中信兄弟女神峮峮，她應該是3人中最晚買房的。峮峮直到上個月才對外透露自己已砸8位數的價格買下預售屋，預計明年會交屋。她說她前後花了2年時間看房，最後選了一個好友家附近的位置，認為方便日後互相照應。孝順的峮峮也說：「我買兩房，可以1、2個人住，像是爸媽或者妹妹上來台北時可以一起同住，還有我的3隻貓，但因為還沒裝潢，就先不透露價錢。」