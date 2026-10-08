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紐約洋基隊目前在美國聯盟分區系列賽陷入絕境，必須拉出一波三連勝才能逆轉淘汰坦帕灣光芒隊、挺進美聯冠軍賽。隨著球隊面臨淘汰危機，總教練布恩（Aaron Boone）的去留問題再次成為外界關注的焦點。知名體育媒體《ESPN》名嘴史密斯（Stephen A. Smith）近日就在節目中開第一槍，直言若洋基在此系列賽敗北，布恩恐將面臨被解雇的命運。史密斯在節目《First Take》中談到洋基隊目前的處境時表示：「我不是在咒他，但我認為如果洋基輸給光芒，布恩會被解雇。」雖然高層最終的決定仍取決於洋基管理階層，且球團過去似乎傾向讓布恩繼續執教，但如果洋基最終遭光芒淘汰甚至遭到橫掃，外界檢討的聲浪勢必會達到頂點。對許多洋基球迷而言，布恩執教下的季後賽挫敗似乎一再重演。自執掌兵符以來，布恩雖能穩定帶領洋基殺入季後賽，但期間僅打進過一次世界大賽，且「客場季後賽一勝難求」的軟肋始終無法克服，成為限制球隊邁向頂峰的致命傷。除了調度爭議，洋基打線過度依賴全壘打的劣勢在十月戰場再次暴露。在當家巨星賈吉（Aaron Judge）缺陣的情況下，對手投手群得以集中火力封鎖貝林傑（Cody Bellinger）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）等主力打者。目前全隊打線僅靠新秀二壘手萊斯（Ben Rice）一人獨撐大局，其餘打者普遍發揮不佳。即便打擊熄火與傷兵困境不完全是總教練的責任，但在職業棒球的殘酷現實中，球隊一旦在季後賽失利，往往需要有人出面負責，而總教練通常是第一個被開刀的對象。洋基能否在接下來的比賽中展現韌性連勝三場逆轉系列賽，不僅關乎球隊能否延續季後賽旅程，也將直接決定布恩的去留。