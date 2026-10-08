涉嫌受中國政府指示，在美國監視台灣總統賴清德兒子及其家人的加州房仲張婉瑩，遭FBI逮捕後，美國執法部門擔心，她若獲釋可能逃離美國。
美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）當地時間7日引述執法消息人士報導，FBI認為張婉瑩具有「高度潛逃風險」，指出張婉瑩在中國擁有企業，經常有資金匯入中國銀行帳戶，父母、兄弟姊妹也都住在中國。
消息人士還透露，張婉瑩持有一本中國護照，但FBI搜索她在加州的住所時，並沒有找到這本護照，目前當局尚未說明護照下落，也未表示張婉瑩是否已將護照交給他人。
《CBS》補充道，上述資訊來自不具名執法消息人士，因對方未被授權公開談論案件，因此不能視為FBI的正式公開說法。
34歲的張婉瑩4日於洛杉磯國際機場遭捕，當時她正準備搭機前往上海。目前她由美國法警拘押，面臨涉嫌擔任中國政府代理人的聯邦指控。
美國司法部宣稱，張婉瑩2025年曾在中國接受北京官員指示，之後前往美國西北部，對賴清德兒子及其家人進行監視，並拍攝住家、車輛及車牌等資訊。
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消息人士還透露，張婉瑩持有一本中國護照，但FBI搜索她在加州的住所時，並沒有找到這本護照，目前當局尚未說明護照下落，也未表示張婉瑩是否已將護照交給他人。
《CBS》補充道，上述資訊來自不具名執法消息人士，因對方未被授權公開談論案件，因此不能視為FBI的正式公開說法。
34歲的張婉瑩4日於洛杉磯國際機場遭捕，當時她正準備搭機前往上海。目前她由美國法警拘押，面臨涉嫌擔任中國政府代理人的聯邦指控。
美國司法部宣稱，張婉瑩2025年曾在中國接受北京官員指示，之後前往美國西北部，對賴清德兒子及其家人進行監視，並拍攝住家、車輛及車牌等資訊。