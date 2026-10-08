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送餐遇到抓姦「現場畫面曝光」！超荒唐背景音樂、外送員也偷打出軌女

外送員想起出軌前妻補刀被罵爆！抓姦遭疑造假綠帽男澄清了

日前一名外送員分享自己本來是要外送2份牛肉炒飯，卻意外直擊一場抓姦戲碼，讓他尷尬呆站在原地，然而事件延燒多日，綠帽男在社群上公開當時抓姦畫面，整段畫面荒唐到不行，不僅背景音樂放著最近超火紅的迷因「她很壞嘟嘟嘟」的音樂，影片最後外送員還跟著偷打出軌女三拳，影片在社群上引爆熱烈討論，不少人撻伐外送員表示：「外送員憑什麼也打那個女生啊....關他什麼事？」一名男子近日在社群公開當初外送員遇到抓姦現場畫面，只見貼出的影片中，劉男一進門拿著床上的情趣用品怒罵：「不是跟我說要退掉嗎？裡面那個是誰？出來！」過程中還夾雜許多髒話，原來小王就躲在衣櫃裡面。隨後男子情緒越來越激動，先是打了出軌女幾巴掌後，接著再爆揍小王，隨後把電腦螢幕整組扯下，荒唐的是電腦當時還正在播「她很壞嘟嘟嘟」的音樂，隨後在門外的外送員也送餐抵達目睹這一切，男子接過牛肉炒飯直接砸向小王怒吼：「X的想一起吃飯是不是。」影片尾聲，突然拍到外送員竟然走進房間內，連續打了出軌女三拳。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「背景音樂放她很壞嘟嘟嘟已經很荒唐，熊貓還上去補幾拳更傻眼」、「那個外送員憑什麼打人啊....關你什麼事」、「完全不能理解熊貓外送員為何可以動手....這根本可以提告」、「外送員不怕被告嗎？真的不關他的事情耶」、「記得前幾天看到外送員的版本，好像是這個場面讓他想到出軌的前妻，所以情不自禁的補了幾下」。對於有網友質疑這個抓姦畫面根本是自導自演造假、創造話題，當事男子則再發文曬出證據，表示自己女友透過LINE跟小王配合把名字改成「多元計程車」的帳號，藉此偷情，透露自己未來每天都會發文報平安，甚至還發出不自殺聲明證明事情真實度，貼文以及影片在社群已經超過250萬人次觀看，熱度非常高。