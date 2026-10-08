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洛杉磯道奇今（8）日在國聯分區系列賽第4戰作客亞特蘭大勇士，力拚搶下晉級國聯冠軍賽的最後一勝。兩隊前6局戰成1：1平手，道奇7局上靠著帕赫斯（Andy Pages）在兩出局滿壘時敲出2分打點安打，以及9局上蒙西（Max Muncy）補上一發陽春全壘打，終場道奇以4：1擊敗勇士，以3勝1敗之姿挺進國聯冠軍賽，這也是道奇連續3年闖進國聯冠軍賽。勇士1局下先馳得點，哈里斯（Michael Harris II）敲出右外野安打後盜上二壘，再靠歐森（Matt Olson）滾地球推進至三壘，隨後利用道奇先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的暴投跑回本壘，幫助勇士取得1：0領先。道奇2局上立即追平。大谷翔平（Shohei Ohtani）選到保送，泰奧斯卡．赫南德茲（Teoscar Hernández）揮空遭三振時，大谷成功盜上二壘，再利用捕手墨菲（Sean Murphy）傳球失誤進占三壘。接著孟西（Max Muncy）擊出滾地球，勇士游擊手杜邦（Mauricio Dubón）發生守備失誤，讓大谷跑回追平分。道奇這個半局沒有安打，靠保送、盜壘及對手兩次失誤攻下1分。葛拉斯諾此役用78球投4.2局，僅被敲1支安打，送出5次三振，但也出現5次保送，失掉1分自責分，未能完成5局投球。道奇隨後由維西亞（Alex Vesia）與恩里奎茲（Edgardo Henriquez）接手，兩人合計投1.1局、被敲1支安打，沒有失分，將1：1的局面維持到6局結束。勇士先發馬利（Tyler Mahle）則用85球完成6.1局，被敲3支安打，送出4次三振、1次保送，失掉2分，其中1分為自責分。他在7局上讓泰奧斯卡敲出安打後退場，留下的跑者隨後回到本壘，成為道奇超前比分的得分。7局上兩出局後，勇士後援富恩特斯（Didier Fuentes）接連保送代打德保拉（Josue De Paula）與塔克（Kyle Tucker），形成滿壘；道奇並派艾德曼（Tommy Edman）接替德保拉代跑。勇士再換上蘇亞雷斯（Robert Suarez），仍未能守住平手。帕赫斯擊出中外野安打，一棒送回三壘的泰奧斯卡及二壘的艾德曼，道奇將比分改寫為3：1。9局上，勇士推出終結者伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias）結果還是沒能壓制道奇，蒙西逮中一顆接近紅中位置的速球，一棒拉出右外野大牆外，敲出季後賽生涯第19轟，這發陽春砲為道奇增添保險分，9局下勇士最後反攻機會，道奇終結者迪亞茲（Edwin Diaz）順利關門，道奇順利闖進國聯冠軍賽。