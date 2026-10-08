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▲范冰冰說自己也看過AI短劇，但她覺得臉孔都太雷同，根本記不住。（圖／翻攝自微博＠范冰冰工作室）

中國女星范冰冰昨（7）日現身釜山影展記者會，談及近年熱議的AI短劇趨勢，她大方坦言自己偶爾也會看。當被中國媒體問到對AI短劇演員演技與表現的看法時，范冰冰在台上直言，短劇中的面孔與情緒太過雷同、缺乏辨識度，並感慨脫口：「現在中國年輕人吃得不太好。」認為若僅靠快速生成的AI影音吸收養分，將影響新一代的藝術培養與審美眼光。出道30年的范冰冰，此次攜主演長片《瘋癲老人日記》與短片《她說》入選釜山影展。在記者會現場，有中國媒體問及AI短劇盛行、甚至被討論是否超越真人演技的現象。范冰冰表示，自己並不排斥看AI短劇，也認同AI是未來趨勢，但現階段觀察到的問題是演員臉孔太過相似：「就是那裡面的人長得都差不多，我不知道他們是用一些什麼樣的模型去做，但是不管是男女老少，你看一部短劇跟看十部短劇，它只是古裝跟時裝的變化，我感覺那些臉，沒有能被我記住的，我覺得都太雷同了」。面對這種AI洗腦的現況，范冰冰也語重心長地說，過去的觀眾會透過觀看多元題材與長片來培養藝術氣息，但現在的年輕人如果只靠短劇來培養審美，實在不是一個好的情況。范冰冰甚至直言：「我覺得現在中國的年輕人……吃得不太好。」最後更無奈嘆氣對中國提問的記者笑說：「你懂的。」范冰冰也提到，雖然不少導演為了降低製作成本而使用AI技術，但她堅信AI絕對無法完全取代真人演員。范冰冰認為，AI短劇的表達較為直接，往往只有結果而省略了創作過程；相反地，真人演員在表演時所傳達的情感、從個人生活經歷中累積的歷練與演繹技巧，都是AI無法複製的靈魂。她也分享自己在多倫多影展觀看韓國名導李滄東的作品《可能的愛情》時，深受片中演員自由發揮的演技所震撼，更加確立了她對「好演技」的理解與追求。范冰冰也透露自己現在挑選劇本以「好的劇本與沒演過的角色」為主，與新銳導演合作時更是毫無壓力、樂在其中。面對演藝生涯的下一個階段，范冰冰向觀眾與粉絲承諾不害怕失敗，未來會持續挑戰自我，希望成為能展現多彩面貌的專業演員。而范冰冰自2018年被抓包陰陽合同、逃漏稅等醜聞後，遭中共封殺至今，只能轉往馬來西亞、日韓等地區繼續拍戲，反倒多了更多出現在國際場合的機會，只能說是塞翁失馬，焉知非福。