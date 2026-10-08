2026雙十國慶連假高乘載管制時間懶人包！交通部高速公路局表示，預估國慶連假國道交通量為107至114百萬車公里，其中首日南向可達62百萬車公里，為平日1.3倍。為了提升道路使用效率且紓解壅塞，高公局將於10月9日至10月11日實施交通疏運措施，並建議南下返鄉民眾在上午6時前、中午12時後出發最佳。《NOWNEWS》整理2026雙十國慶連假「高乘載管制時間、國道即時路況、國道替代道路、國道收費標準、建議出發時間」一次看懂連假國道交通管制。
🟡2026雙十國慶連假國道高乘載（3人以上）管制時間
◾國道5號北上：10月10日、10月11日，每日13時至18時，蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制。
🟡2026雙十國慶連假國道收費標準
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
🟡2026雙十國慶連假匝道封閉管制時間、路段
◾國道5號南下：10月9日凌晨0時至12時、10月10日早上5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
◾國道1號南下：10月9日早上5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；10月10日早上5時至12時，封閉國1埔鹽系統。
◾國道1號北上：10月10日、10月11日，每日中午12時至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統。
◾國道3號北上：10月10日、10月11日，每日中午12時至21時，封閉國3西濱北向入口。
🟡2026雙十國慶連假建議替代道路
◾國道5號：頭城往坪林地區，建議改走「台9」
◾國道1號、國道3號：新竹往返台南地區，建議改走「台61」
◾國道6號：南投往返台中地區，建議改走「台63」
◾國道3號：霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走「台74」、「國道4號」
🟡高速公路即時路況、建議出發返程時間
國慶連假出門前，建議先使用高公局官網查看「國道即時影像」，也可以利用《高速公路1968》、《幸福公路》交通APP，即可立即查詢主要幹道、銜接高速公路路段等路況，依照當下道路交通情況規劃最佳行車路線。同時，高公局根據南下北返車潮不同，提供建議出發與返程時間，南下返鄉建議在午夜、清晨或是中午過後；北上的話，中部地區建議12點前出發、南部則提早為早上9點前出發。
◾西部國道南向：10月9日、10月10日建議6點前、12點後出發
◾國道5號南向：10月9日、10月10日建議5點前、17點後出發
◾中部地區北向：10月10日、10月11日建議12點前出發
◾南部地區北向：10月10日、10月11日建議9點前出發
◾國道5號北向：10月10日、10月11日建議9點前出發
📍《高速公路1968》 APP
◾iOS下載➡️點此連結
◾Android下載➡️點此連結
📍《幸福公路》 APP
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資料來源：交通部高速公路局
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◾國道5號北上：10月10日、10月11日，每日13時至18時，蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制。
◾凌晨0時至5時暫停收費。
◾收費時段採單一費率收費。
◾國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
◾國道5號南下：10月9日凌晨0時至12時、10月10日早上5時至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
◾國道1號南下：10月9日早上5時至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；10月10日早上5時至12時，封閉國1埔鹽系統。
◾國道1號北上：10月10日、10月11日，每日中午12時至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統。
◾國道3號北上：10月10日、10月11日，每日中午12時至21時，封閉國3西濱北向入口。
◾國道5號：頭城往坪林地區，建議改走「台9」
◾國道1號、國道3號：新竹往返台南地區，建議改走「台61」
◾國道6號：南投往返台中地區，建議改走「台63」
◾國道3號：霧峰往返國道1號台中系統、國道3號中港系統，建議改走「台74」、「國道4號」
🟡高速公路即時路況、建議出發返程時間
國慶連假出門前，建議先使用高公局官網查看「國道即時影像」，也可以利用《高速公路1968》、《幸福公路》交通APP，即可立即查詢主要幹道、銜接高速公路路段等路況，依照當下道路交通情況規劃最佳行車路線。同時，高公局根據南下北返車潮不同，提供建議出發與返程時間，南下返鄉建議在午夜、清晨或是中午過後；北上的話，中部地區建議12點前出發、南部則提早為早上9點前出發。
◾西部國道南向：10月9日、10月10日建議6點前、12點後出發
◾國道5號南向：10月9日、10月10日建議5點前、17點後出發
◾中部地區北向：10月10日、10月11日建議12點前出發
◾南部地區北向：10月10日、10月11日建議9點前出發
◾國道5號北向：10月10日、10月11日建議9點前出發
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