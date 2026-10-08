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⭐️大谷翔平國聯分區系列賽逐場數據⭐️

日期 場次（主/客場） 對手 結果 打數 (AB) 得分 (R) 安打 (H) 二壘安打 (2B) 三壘安打 (3B) 全壘打 (HR) 打點 (RBI) 四壞保送 (BB) 三振 (SO) 盜壘 (SB) 10/4 G1（主場） 亞特蘭大勇士 勝 (5-3) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10/5 G2（主場） 亞特蘭大勇士 敗 (2-3) 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 10/7 G3（客場） 亞特蘭大勇士 勝 (3-1) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10/8 G4（客場） 亞特蘭大勇士 勝 (4-1) 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 累積 4 場比賽 — 3勝1敗 14 1 2 0 0 0 0 2 4 0

洛杉磯道奇今（8）日在國聯分區系列賽第4戰作客亞特蘭大勇士，終場4：1擊敗勇士，以3勝1敗拿下系列賽勝利，連續3年挺進國聯冠軍賽。這場勝利最值得討論的地方，不是誰又轟了一發全壘打，而是道奇再次證明了一件事：即使大谷翔平沒有打出應有的貢獻，這支球隊依然有辦法贏。這對一支擁有全大聯盟最高期待的球隊而言，或許比單純贏下一場分區系列賽更加重要。大谷今年季後賽的打擊表現，確實與外界熟悉的那個他有一段距離。例行賽下半季受到傷勢影響，大谷只出賽47場，打擊數據也明顯下滑；相較於上半季88場敲出22轟、58分打點與.953 OPS，下半季OPS降至.772，打擊率也從.293掉到.245。進入季後賽後，這股低潮沒有消失，MLB官方甚至指出，大谷在系列賽初期出現明顯增加的揮棒率與追打率，讓勇士投手群找到對付他的方式。大谷自8月下旬以來就沒有再開轟，季後賽前幾戰也沒有找回過去那種一棒改變比賽的破壞力。第3戰面對勇士王牌賽爾（Chris Sale）時，他甚至被調到第5棒，寫下2020年以來在道奇先發打線最低的棒次。如果換成其他球隊，這樣的當家巨星在10月陷入長時間低潮，可能已經足以讓整支球隊陷入焦慮、甚至早早被淘汰，但道奇沒有。第4戰前6局打完，道奇與勇士仍然1：1僵持，這時候真正決定系列賽命運的，卻不是大谷，而是帕赫斯。7局上兩出局滿壘，帕赫斯站上打擊區，面對勇士牛棚投手敲出關鍵2分打點安打，直接把原本膠著的比賽拉開。9局上，蒙西再補上一發陽春全壘打，讓道奇取得足以守住勝果的3分領先，最終4：1收下晉級門票。這其實就是道奇今年最讓其他球隊頭痛的地方。你可以封鎖大谷，但你很難甚至沒有辦法同時封鎖整支道奇。第3戰也是相同劇本。大谷幾乎沒有火力貢獻，結果K・赫南德茲（Kiké Hernández）敲出關鍵兩分砲，弗里曼（Freddie Freeman）再補上陽春砲；投手端則由山本由伸先發7局狂飆10次三振，只失1分，硬是把比賽控制在道奇最舒服的節奏。過去談道奇，大家很容易把焦點放在大谷、貝茲（Mookie Betts）等一票明星身上，彷彿這支球隊能走多遠，就取決於這些超級球星能不能同時爆發。但今年季後賽至少到目前為止，劇本卻有些不同。大谷正在找狀態，弗里曼卻能開轟；大谷安靜，K・赫南德茲可以跳出來；打線沒有全面爆發，山本由伸就用7局10K的表現把比賽壓下來；甚至到了第4戰，道奇在前6局與勇士打成1：1，最後也還是能靠不同的人把關鍵安打與保險分補上。這也是為什麼，大谷的低潮雖然值得關注，卻沒有真正變成道奇的危機。MLB季後賽最殘酷的地方，就是不會因為你是MVP等級的球星，就多給你幾場找回手感的時間。尤其大谷去年季後賽曾經展現出極具破壞力的表現，如今反差自然更加明顯。但對道奇而言，他們現在最需要的並不是每一晚都等著大谷轟出一發超大號全壘打，而是繼續維持這種「有人低潮，就有人補上」的團隊棒球。當然，這並不代表大谷不重要。恰恰相反，道奇如果真的想完成史無前例的世界大賽三連霸，到了更高強度的國聯冠軍賽甚至世界大賽，大谷遲早還是必須找回自己的打擊威脅。因為道奇可以靠深度贏下一場、兩場，甚至靠投手戰力撐過一個系列賽，但當對手層級越來越高，真正的超級巨星仍然需要在最關鍵的時刻站出來。只是現在的道奇已經多了一個「不需要大谷每一晚都當英雄」的優勢。這或許就是這支道奇與其他豪門最大的差別。大谷的任務，是重新找回那個能夠改變比賽的大谷；道奇的任務，則是在他找回自己之前，繼續替他贏球。第4戰擊敗勇士後，道奇連續3年闖進國聯冠軍賽，距離三連霸的目標又更近一步。