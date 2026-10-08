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洛杉磯道奇在國聯分區系列賽取得2勝1敗聽牌優勢，但日本巨星大谷翔平的打擊狀態仍是外界關注焦點。面對亞特蘭大勇士系列賽，大谷火力尚未完全甦醒，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在第4戰前做出棒次調整，不過他強調，自己對大谷沒有失去信心，直言以大谷的天賦與投入程度，「遲早會醒來」。大谷翔平過去長時間擔任道奇開路先鋒，球隊希望利用他的長打能力，在比賽一開始就對對手製造壓力。大谷生涯已累積多達35發首局首打席全壘打，也讓道奇球迷習慣看到他站上第一棒，用一擊改變比賽氣氛。不過進入季後賽後，大谷打擊手感並不理想，道奇教練團也開始微調使用方式。第4戰前，羅伯斯原先曾將大谷往後移到第5棒，之後又安排他擔任第4棒，希望讓他在中心棒次中獲得不同情境，也替打線尋找新的啟動方式。談到大谷近期打擊低迷，羅伯斯並沒有迴避問題。他坦言，「這不是我們所有人期待的樣子，也不是他對自己的期待。」不過羅伯斯隨即補充，他仍相信大谷會找回狀態。羅伯斯表示，關鍵在於大谷本身的天賦與對比賽的投入，「以他的能力、他的在乎程度，事情終究會發生。」羅伯斯也點出目前道奇最重要的任務，不是過度放大大谷的每一次打席，而是全隊繼續贏球，替大谷爭取調整時間。他說：「我認為現在要靠我們所有人繼續贏下比賽，然後在某個時間點，他會活過來。」