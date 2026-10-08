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連任兩會期召委 翁曉玲：換陳昭姿接任是好事

否認有意爭取續任 強調一切尊重黨團安排

卸任後聚焦預算監督 程序委員會職務仍未定

立法院今（8）日進行各委員會召集委員選舉，國民黨在司法及法制委員會的召委禮讓給民眾黨副總召陳昭姿擔任；據悉，先前就有部分藍委認為，翁曉玲問政風格「太暴衝」，恐影響年底選情，希望更換召委人選。對此，翁曉玲今日受訪表示，自己已連續擔任兩個會期召委，召委本來就是苦差事，應該讓大家輪流做，如今卸下職務反而「如釋重負」，未來可以恢復自由身，到各委員會質詢、監督行政部門，直言「我始終沒有任何意願要擔任任何主席的位置」。翁曉玲表示，自己已連續兩個會期擔任司法及法制委員會召委，事實上，擔任召委是個苦差事，如果能讓大家輪流做，會是比較好的安排。對她而言，卸下召委職務反而是「如釋重負」，未來恢復自由身後，就能到各個委員會質詢，監督不同部會及機關。翁曉玲指出，其他委員會大多每個會期都會更換召委，司法及法制委員會如今改由民眾黨立委陳昭姿接任，她認為是很好的安排。媒體追問，原本是否有意願繼續擔任新會期召委？翁曉玲強調，「我始終沒有任何的意願要擔任任何的主席的位置」，身為立法委員，就是扮演好立委的角色，從來不會主動爭取任何職位。至於此次召委安排，國民黨團總召傅崐萁是否事先與她溝通？翁曉玲則表示，「這個不需要什麼聊吧」，相關人事安排向來都是依照黨團決定。翁曉玲表示，新會期最重要的工作就是持續監督及審查政府預算，未來也會好好替人民把關，確保政府每一筆預算都能用在刀口上。另外，媒體兩度詢問她是否會繼續擔任立法院程序委員會召委，翁曉玲均回應「我不知道」，並未進一步說明。