2026世界太空週於10月4日到10月10日登場，不僅Google首頁換上超美的「船底座星雲」，寶可夢也和歐洲太空總署（ESA）合作，把皮卡丘送上太空，並推出《Pokémon GO》線上活動，玩家可在遊戲「一星團體戰」和「限時調查」中遇見全新扮裝寶可夢「太空飛行員皮卡丘」，雙方也合作太空聯名相關商品，如太空人皮卡丘玩偶、飛行外套、帽T等，目前在國外Pokémon Center販售中。

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《Pokémon GO》世界太空週登場！「太空飛行員皮卡丘」限時搶抓

《Pokémon GO》官方表示，「2026世界太空週」活動時間為台灣時間10月4日00:00至10月10日23:59，活動期間身穿白色太空衣的「太空飛行員皮卡丘」首度登場，玩家可透過「一星團體戰」或完成「免費限時調查任務」獲得相遇，運氣好的訓練家將有機會遇到異色版本的太空飛行員皮卡丘。

玩家完成指定課題後，也能獲得各種獎勵和與太空飛行員皮卡丘再次相遇的機會，限時調查獎勵領取截止時間為2026年10月12日23:59前，提醒訓練家們把握時間完成課題和限時調查。

▲在10月10日前參加團體戰或完成限時調查，可捕捉首度登場的扮裝寶可夢「太空飛行員皮卡丘」。（圖／《Pokémon GO》）
▲在10月10日前參加團體戰或完成限時調查，可捕捉首度登場的扮裝寶可夢「太空飛行員皮卡丘」。（圖／《Pokémon GO》）
皮卡丘真的上過太空　推出聯名商品

這次寶可夢和歐洲太空總署的「Pokémon × ESA」跨界合作，不僅是在遊戲上推出活動，而是一場真正的太空探索任務，太空人蘇菲・阿德諾（Sophie Adenot）於2026年4月11日至6月17日執行ESA航太任務期間，特別攜帶一隻特製皮卡丘玩偶前往國際太空站（ISS）。這隻皮卡丘在無重力環境中停留長達67天，並隨國際太空站繞行地球1040圈。

雙方也以太空人形象推出「太空飛行皮卡丘」玩偶，包括穿著白色太空衣雄性皮卡丘與藍色飛行服的雌性皮卡丘玩偶，單隻售價為29.99美元（約新台幣953元）；除了玩偶，還有融入「太空飛行皮卡丘」設計的飛行外套、帽T、T恤、聯名徽章及4入布章組（含皮卡丘、科斯莫古、月石、小隕星），喜歡寶可夢卡牌的訓練家，也有太空主題卡套、雙牌組卡盒、對戰桌墊與拉鍊卡冊等周邊，未來將推出太空飛行皮卡丘模型、1000片拼圖，該系列已於海外Pokémon Center販售中，台灣尚無販售計劃。

▲寶可夢和歐洲太空總署合作的「Pokémon × ESA」計畫，推出2款太空皮卡丘玩偶等周邊商品。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲寶可夢和歐洲太空總署合作的「Pokémon × ESA」計畫，推出2款太空皮卡丘玩偶等周邊商品。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「Pokémon × ESA」推出以太空皮卡丘為主題的服飾。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「Pokémon × ESA」推出以太空皮卡丘為主題的服飾。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「Pokémon × ESA」寶可夢集換式卡牌等周邊。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「Pokémon × ESA」寶可夢集換式卡牌等周邊。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「Pokémon × ESA」未來也會推出模型、拼圖等。（圖／翻攝自寶可夢官網）
▲「Pokémon × ESA」未來也會推出模型、拼圖等。（圖／翻攝自寶可夢官網）

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張家瑋編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》電玩、動漫記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，政治、財經、社會、娛樂、體育、3C等...