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立法院今（8）日舉行8大常設委員會召委選舉，在外交國防委員會部分，國民黨團最後一刻更換召委，從原先的黃建賓改為擅長空戰的徐巧芯。徐巧芯受訪時坦言，適逢選戰可能議題交鋒比較激烈，所以上周黨團來跟她協調討論。傳出原先民進黨召委人選為王定宇，但因為選舉考量最後改為王義川，徐巧芯稱是有聽說，但這是民進黨決定，所以不清楚實際的狀況，但因為這會期碰到選戰，不論在哪個委員會議題都相當激烈，所以他們會全力以赴。徐巧芯說，她自己關心的問題是官兵人力短缺和權益問題，希望本會期有更多回覆，另外這會期有追加預算，也會仔細審查，此外軍購延宕、F-16V新機來了之後，有沒有飛官人力不足的問題，許多官兵寧願賠錢退伍，不想繼續留營，這些都是非常急迫跟棘手的問題，希望中央政府做具體回覆。值得一提的是，現場媒體請徐巧芯和王義川握手時，徐連忙雙手合十喊「不用不用，怕多生事端」，隨後又說自己感冒，不想傳染給別人。而最終部會排案結果，徐巧芯抽到外交部、僑委會；王義川則抽到國防部、退輔會和國安局。