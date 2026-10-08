國慶連假咖啡優惠開跑！全家今（8）日起APP行動隨時取指定咖啡買10送10，門市週五起有特大杯美式、特大杯拿鐵任兩杯95元，以拿鐵原價70元來看，第二杯只要25元；7-11則有APP隨買跨店取特選美式、特選拿鐵買10送10；這波國慶優惠最划算的則是美廉社，10月10日當天特大杯經典美式買10送10、
鮮奶拿鐵買10送12，鮮奶拿鐵相當於下殺4.6折，平均單杯最低32元。
🟡全家便利商店
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠任兩杯75元，58折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜10月8日至10月11日
◾特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買10送10，5折（原價15元、特價8元）
◾特濃拿鐵買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾酷繽沙65元系列買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾現煮茶40元系列買10送10，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾酷繽球咖啡 檸檬繽球單品西西里／葡萄繽球單品東東里買10送6，6.3折（原價130元、特價81元）
◾霜淇淋買10送6，6.3折（原價49元、特價31元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜10月10日限定
◾特大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價27元）
◾特大杯鮮奶拿鐵買10送12，4.6折（原價70元、特價32元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大經典美式任兩杯95元，79折（原價60元、特價47元）
◾特大經典拿鐵任兩杯95元，68折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式任兩杯95元，59折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵任兩杯95元，53折（原價90元、特價47元）
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📍APP｜10月6日至10月15日
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◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
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◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜10月10日限定
◾特大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價27元）
◾特大杯鮮奶拿鐵買10送12，4.6折（原價70元、特價32元）
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
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◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
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◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）