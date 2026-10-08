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勇士今（8）日在國聯分區系列賽第4戰以1：3不敵道奇，以1勝3敗遭淘汰，無緣晉級國聯冠軍賽。先發投手馬利（Tyler Mahle）前6局僅失1分、用球數不到85球，卻在7局上被換下，隨後牛棚失守丟掉致勝2分，調度引發勇士球迷強烈不滿，社群上湧現「開除總教練魏斯（Walt Weiss）」的聲浪；而當家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）全場持續低迷，系列賽21打數僅3安、打擊率1成43，也成為球迷與媒體檢討的焦點。從內容來看，馬利並沒有明顯失速。前2局勇士守備失誤讓道奇先馳得點，但馬利隨後穩住局面，持續讓道奇打線失去節奏。勇士前半段其實有機會靠馬利的壓制力延續低比分戰局，但第7局換投後，牛棚與守備、進攻端問題一起爆發，最終讓球隊付出代價。社群上勇士球迷幾乎一面倒質疑這個決定。有球迷直言，馬利投得穩、球數也不高，只因一支「無傷害安打」就被換下，完全不合理；也有人批評，這個決定等於讓馬利只能坐在休息室，看著牛棚用保送和安打把比賽送出去。美媒《House That Hank Built》認為，這是典型的「過早換投」決定，尤其馬利用球數不高、控制力仍佳，批評總教練魏斯調度太過保守。勇士球迷賽後喊出「開除Walt Weiss」，原因不只是輸球，而是他們認為勇士本來仍有機會把比賽拖進後段。馬利並非勉強撐局數，他本季後賽兩場先發合計13.1局僅失2分，已經是勇士季後賽最可靠的投手之一。更讓球迷難接受的是，勇士前一戰塞爾（Chris Sale）也投得不差，G4馬利同樣交出優質內容，結果兩場主場戰都沒能轉化成勝利。勇士並不是完全輸在投手，而是打線沒有給足支援，調度也沒有幫球隊守住最後機會。除了投手調度，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的低迷同樣被放大檢視。勇士不是沒有上壘機會，但最需要核心球星把攻勢串起來時，阿庫尼亞始終沒有打出應有破壞力。本季季後賽他21打數僅3安，打擊率.143，沒有長打、沒有打點，對一名曾拿下國聯MVP的球星來說，這樣的表現顯然無法接受。《The Athletic》賽前就點出，勇士若要延續系列賽，最需要跳出來的人就是阿庫尼亞。隊友杜邦（Mauricio Dubón）也曾直接表示：「他是我們能站在這裡的原因之一，他明天必須站出來。」塞爾則替阿庫尼亞緩頰，認為勇士只需要「Ronald做回Ronald」，就算只有50%狀態，也比大多數球員好。從比賽脈絡來看，他們真正輸在第7局那個換投節點，也輸在整個系列賽核心打線沒有拿出足夠火力。馬利讓勇士保有希望，魏斯的調度讓希望快速流失，而阿庫尼亞的沉默，則讓勇士即使投手端撐住，也始終缺少反撲本錢。