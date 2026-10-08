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原盼爭取衛環召委 陳昭姿：最心願的法案在衛環

兼任副總召、召委 陳昭姿直呼「小黨難為」

首度獲禮讓司法召委 陳昭姿：藍白已有共識

憲訴法、法院組織法列重點 盼獲朝野支持

立法院今（8）日進行各委員會召集委員選舉，國民黨團本會期決定禮讓司法及法制委員會召委席次，由民眾黨副總召陳昭姿接任。事實上，先前已有部分藍委反映，國民黨立委翁曉玲問政風格「太暴衝」，恐影響年底選情，希望更換召委人選。對此，陳昭姿受訪表示，藍白兩黨長期都有針對召委安排進行討論，這次共識就是將司法及法制委員會禮讓民眾黨。她也坦言，自己原本最希望爭取的是衛環委員會召委，但因民眾黨席次有限，最終由她承擔司法法制委員會的工作，直呼「小黨難為」。陳昭姿表示，國民黨與民眾黨過去一直都有透過黨團幹部，甚至黨主席層級，針對召委安排進行討論與協調。由於每位立委都有不同情況，有人需要投入選舉，也有人對特定委員會較有興趣，因此經過協商後，兩黨最終達成共識，由國民黨禮讓司法及法制委員會召委給民眾黨。陳昭姿指出，民眾黨在各委員會通常只有一席，屬於相對弱勢，即使希望擔任召委，也只能期待其他政黨禮讓。至於原本是否希望爭取衛生環境委員會召委，陳昭姿坦言，自己過去兩年都在衛環委員會努力，個人最希望推動的法案也是從衛環啟動，雖然與司法領域也有關聯，但原先確實希望有機會擔任衛環召委。不過，陳昭姿表示，由於民眾黨席次有限，黨團成員也必須輪流分工，因此這次轉往司法及法制委員會。她強調，民眾黨團有三位法學博士，經過內部分工後決定由她承擔，「我就盡力而為」。對於同時身兼民眾黨團副總召及司法法制委員會召委，是否會造成工作負擔，陳昭姿坦言，「我盡力而為，所以就叫小黨難為」。陳昭姿指出，民眾黨立法院黨團人數有限，加上目前正值選舉期間，黨團三長必須盡力分工。若順利當選召委，她會優先完成召委工作，其餘黨團事務則由另外兩位幹部協助。外界關注，此次國民黨禮讓司法法制委員會召委，是否代表新會期藍白合作有新的方向或協議。陳昭姿表示，自從她進入立法院以來，這是民眾黨第一次獲得司法及法制委員會召委的禮讓。過去國民黨曾禮讓外交及國防、教育及文化、交通等不同委員會，因此這次輪到司法法制委員會，也是在兩黨共識下的安排。陳昭姿強調，司法領域還有許多工作需要推動，包括相關法律修正及制度改革，未來會盡力完成召委職責。談及接任召委後的優先法案，陳昭姿表示，民眾黨團先前已召開記者會公布新會期優先法案，涵蓋《老人福利法》、《全民健康保險法》及老人津貼等議題，並不限於司法法制委員會。至於司法法制委員會部分，則包括《憲法訴訟法》、《法院組織法》等相關修法。陳昭姿強調，召委的主要職責是協調及主持會議，並非一個人就能決定法案是否通過，因此未來仍會努力爭取朝野政黨支持，推動民眾黨團提出的優先法案。