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央行才稱通膨可控 李彥秀：12月利率決策成關鍵

薪資漲幅恐被物價吃光 外食費連4個月漲逾3%

進口物價年增近3成 批政府「鴕鳥心態」

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI），年增率達2.73%，創2024年3月以來、31個月最高漲幅，且已連續5個月突破2%通膨警戒線。對此，國民黨立委李彥秀今（8）日表示，中央銀行9月理監事會議才以「通膨可控」為由，決議維持利率不變，未料9月CPI年增率卻從8月的2.04%攀升至2.73%，不僅突破央行總裁楊金龍的「2%防線」，更顯示台灣已出現「通膨失控」隱憂，民眾薪資成長恐被高物價吞噬。李彥秀指出，9月央行理監事會議決議「逆勢不升息」，最重要的理由就是認為通膨仍在可控範圍內，台灣應該「走自己的路」。然而，最新CPI數據顯示，物價年增率已連續5個月突破2%，9月更從8月的2.04%大幅攀升至2.73%，創下兩年半以來新高，顯示通膨壓力不容忽視。李彥秀表示，值得注意的是，9月央行理監事會議中，已有兩位來自學界的理事對維持利率不變投下反對票，代表央行內部已出現主張升息的鷹派聲音。隨著通膨數據升高，12月第四季理監事會議的利率決策，將具有重大影響。李彥秀表示，今年前7月實質經常性薪資年增率為1.1%，實質總薪資年增率則為2.3%，雖然雙雙寫下近期新高，但民眾日常接觸的外食、蔬菜、蛋類等高頻率消費項目，價格持續上漲，只要走一趟市場，就能明顯感受到「鈔票變薄了」。李彥秀認為，薪資成長幾乎被高物價吃光，尤其對中產階級、經濟弱勢族群及年輕人的衝擊更為明顯，民眾的體感通膨壓力已相當沉重。李彥秀進一步指出，本土民生、餐飲及服務業不像出口產業，具有將成本轉嫁至國際市場的能力。外食費用已連續4個月漲幅超過3%，就是最明顯的警訊。她強調，服務業成本、房租及薪資一旦調升，往往具有高度僵固性，不容易再回落，政府應及早因應，避免民生物價壓力持續擴大。針對主計總處認為國內目前沒有「輸入性通膨現象」，李彥秀批評，這樣的說法顯然是「鴕鳥心態」。不僅9月進口物價年增率將近三成（29.59%），寫下近50年來最高紀錄，國際天然氣與原油價格更是持續維持在高檔。李彥秀質疑，政府只是把「輸入性通膨」的代價轉化成台電中油的鉅額虧損，以及政府的財務補貼，最後還是要由全民的納稅錢埋單。