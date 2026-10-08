我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（8）日於客場以4：1擊敗亞特蘭大勇士隊，順利以系列賽3：1的戰績連續3年挺進國聯冠軍賽，距離締造國聯史上首次「世界大賽三連霸」僅差最後8勝。賽後休息室隨即陷入狂歡，大谷翔平迎來今年的噴香檳初體驗，他臉上滿是笑容高喊：「太棒了！不管體驗幾次，這種感覺都是最棒的！」本場比賽大谷翔平第4棒先發登場，雖全場3打數未能敲安、連續無全壘打紀錄來到102個打席，但他在2局上選到保送後，成功跑出今年季後賽個人首盜，並趁著對手失誤與高飛球一路推進跑回追平分。這也是道奇隊在分區系列賽中，首度靠著「非全壘打」方式拿下分數。比賽關鍵出現在7局上半，兩隊1：1平手、兩出局滿壘之際，帕赫斯（Andy Pages）面對前日職巨星投手斯瓦雷茲（Robert Suarez）精準掃出2分打點關鍵安打，一舉奠定勝基。賽後休息室隨即陷入狂歡，身穿「TAKE October」特製T恤的大谷翔平與山本由伸等隊友熱情互噴香檳與啤酒。道奇隊9月17日於客場封王國聯西區時，大谷因右上腕二頭肌發炎名列傷兵名單未能隨隊，因而錯過了當時的慶祝儀式。今日終於迎來本季個人「初體驗」的香檳浴，大谷全身濕透、臉上滿是笑容高喊：「太棒了！不管體驗幾次，這種感覺都是最棒的！」大谷翔平今年季後賽至今4戰累積13打數2安打、打擊率僅.154，手感仍在尋求復甦。對此，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），受訪時對大谷給予了極高評價與堅定支持。「最重要的是繼續讓他留在場上。將選手放進先發陣容，就是展現對他信任的最佳方式。」羅伯斯強調：「要想再拿下8勝完成目標，我們絕對需要翔平。現在這個時期沒有人是100%完美的狀態，翔平也是如此，但他只要站在打擊區內，本身就是一種巨大的威脅與存在感，這才是最重要的。他隨時都能一棒改變比賽，我相信他接下來會逐漸找回狀態，我對他的信任絕不動搖。」