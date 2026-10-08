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📌以下為本文重點：

▲BIGBANG大巨蛋場館地圖。（圖／SuperDome 超級圓頂）

BIGBANG大巨蛋3場開唱時間、實名驗證與入場時間

BIGBANG實名驗證怎麼走？VIP、一般票入口不同

票券區域 實名驗證、入場位置 VIP 1 B2層Gate 5專屬入口 VIP 2 B2層Gate 5 VIP 3 B2層Gate 5 B1層一般觀眾 Gate 2、3、4、6 L2～L5層觀眾 Gate 1

BIGBANG VIP 1整隊時間、遲到會怎樣

BIGBANG VIP福利領取時間、地點、快速購物通道

BIGBANG大巨蛋違禁品整理：包包、相機、自拍棒都有限制

BIGBANG演唱會手機可以錄影嗎？直播規定一次看

BIGBANG大巨蛋交通攻略：搭捷運補貼20元、接駁車、停車資訊

BIGBANG入場重點QA

▲BIGBANG台北大巨蛋演唱會座位圖、票價表。（圖／超級圓頂）

韓國天團BIGBANG將於明（9）日起，一連3天在台北大巨蛋舉辦《BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR〈XX：COSMOS〉》世界巡迴演唱會，10月9日、10日、11日每晚6點準時開唱，主辦單位超級圓頂也已公布完整入場規定。這次3場演出全面採實名制，每天上午10點開放驗證、下午3點開放入場，VIP 1持票者還有專屬整隊時間，最晚必須在下午5點30分前抵達，否則原本的排隊序號就會失效。另外，搭捷運從國父紀念館站出站的歌迷，還能享有20元交通補貼。《NOWNEWS今日新聞》整理BIGBANG大巨蛋實名驗證、入場入口、VIP福利、違禁品及交通接駁資訊，讓歌迷出發前一次看懂。BIGBANG大巨蛋3場開唱時間、實名驗證與入場時間BIGBANG實名驗證怎麼走？VIP、一般票入口不同BIGBANG VIP 1整隊時間、遲到會怎樣BIGBANG VIP福利領取時間、地點、快速購物通道BIGBANG大巨蛋違禁品整理：包包、相機、自拍棒都有限制BIGBANG演唱會手機可以錄影嗎？直播規定一次看BIGBANG大巨蛋交通攻略：搭捷運補貼20元、接駁車、停車資訊BIGBANG入場重要QA演出日期：2026年10月09日（五）18：002026年10月10日（六）18：002026年10月11日（日）18：00演出地點：台北大巨蛋實名驗證：10：00～18：00一般觀眾開放入場：15：00VIP 1（不包含2跟3）整隊時間：16：30～17：30演唱會正式開始：18：00⚠️注意：所有持票者都必須完成實名驗證，不能只憑演唱會門票直接入場。下午3點之後，一般觀眾可持有效身分證件及演唱會票券，直接前往票面指定入口完成驗證並入場。這次BIGBANG演唱會全面採實名制，並依照票券區域分流，上午10點起開放驗證，但VIP與一般觀眾的驗證地點不同。VIP持票者須前往B2層Gate 5旁辦理，一般觀眾則可先到B1全家便利商店旁完成驗證；下午3點正式開放入場後，歌迷也能直接前往票面指定入口，出示有效身分證件及演唱會門票，經工作人員核對無誤後即可進場。至於各區入口，VIP 1、VIP 2、VIP 3均由B2層Gate 5進場，B1層一般觀眾則依票面資訊前往Gate 2、3、4或6，L2至L5層觀眾由Gate 1入場。由於大巨蛋不同樓層的動線並不相通，歌迷最好提前確認門票上的入口資訊，避免跑錯樓層還得重新繞路，尤其下午3點後人潮陸續湧入，建議預留安檢及驗票時間。各區驗證、入場位置如下：買到BIGBANG ULTIMATE VIP（VIP1）的歌迷，除了實名驗證之外，還要特別記住下午4點30分至5點30分的整隊時間。VIP 1持票者須從B2層Gate 5專屬入口進場，現場將依照票券序號安排排隊順序，並由工作人員引導。主辦單位明確規定，若持票者在下午5點30分整隊結束後才抵達，原本的排隊序號將不再有效。這次BIGBANG設有ULTIMATE VIP（VIP1）、DIAMOND VIP（VIP2）、GOLD VIP（VIP3）3種VIP方案，持票者都能領取專屬福利，包括4張一組的BIGBANG團體小卡、VIP巡演特別禮物，以及VIP紀念證件卡與專屬掛繩。VIP福利領取資訊：領取時間：10：00～18：00領取地點：B2層Gate 5旁領取資格：僅限演出當日持票者領取方式：完成實名驗證後，憑當日有效演唱會票券至指定地點領取。另外，VIP 1及VIP 2還享有官方周邊商品專屬快速購買通道，設於B2層Gate 5旁，開放時間為上午10點30分至下午5點30分，必須先完成實名驗證才能購買，且僅限當日持票者使用。這次BIGBANG演唱會對攜帶物品有明確限制，尤其包包尺寸、拍攝器材與應援物最容易被忽略。主辦單位規定，任何超過A3尺寸（29.7×42公分）的包包，以及任何形式的行李箱，都不能帶進場內，即使是小型登機箱也不例外。以下物品禁止攜帶入場：1、超過A3尺寸的包包、任何形式的行李箱。2、外食及飲料，僅開放攜帶未開封、容量750毫升以內的瓶裝水。3、哨子、喇叭、擴音器、樂器等會發出噪音的器材。4、超過A3尺寸的海報、標語、LED燈牌、氣球，以及帶有政治性標語的旗幟、橫幅等。5、會阻擋後方觀眾視線的發光頭飾、超高頭飾或帽子。6、專業及非專業相機、攝影機、相機鏡頭、空拍機、GoPro等攝錄器材。7、打火機、香菸、蠟燭、煙火、香水、防狼噴霧等易燃或危險物品。8、板凳、折疊椅、坐墊等墊高物品。9、玻璃杯、玻璃瓶、金屬容器等。10、自拍棒、三腳架、穩定器、單腳架、長柄雨傘等尖銳或可能造成危險的物品。主辦單位也提醒，官方販售的周邊商品雖有部分例外規定，仍須接受現場安檢；若查獲違禁品，工作人員可要求移除或丟棄，現場不提供寄物保管服務，拒絕配合者可能遭拒絕入場。這次BIGBANG演唱會允許攜帶手機入場，但其他形式的錄音、錄影及攝影設備一律禁止，包括一般數位相機、專業相機、攝影機、GoPro與空拍機等，不能因為設備體積小就認為可以帶進去。至於手機拍攝，官方公告並未全面禁止手機錄影，但明確規定「禁止任何形式的直播」，因此想開IG直播、Facebook直播或其他平台直播演唱會的歌迷，千萬不要踩線，被查到會立即刪除以及強制請出場。另外，場內全面禁菸，電子菸、加熱菸也都禁止使用。BIGBANG開唱期間，台北大巨蛋周邊剛好有國慶升旗、台北101國慶煙火及寶可夢活動，信義區部分道路將進行交通管制，台北大巨蛋官方建議歌迷盡量搭乘捷運或大眾運輸工具，不要自行開車。搭乘台北捷運板南線至「國父紀念館站」，從4號出口出站後，即可步行前往台北大巨蛋。活動期間，台北大巨蛋園區將安排4線接駁車，演唱會開始前2小時至散場期間，另增開2線免費活動接駁車。不過10月9日、10日因台北101及世貿周邊交通管制，部分接駁車站點將暫停停靠，建議出發前確認最新路線。接駁車資訊可參考台北大巨蛋網站：計程車可於光復南路臨停區上下客，散場時建議利用地下1層或地下3層的計程車排班區。自行開車者可事先查詢周邊停車場即時車位，切勿違規停放周邊道路或住宅巷弄。交通動線可參考：周邊停車場即時資訊：10月10日晚間10點，台北101另有國慶展演活動，歌迷看完演唱會若不急著回家，也可前往忠孝通廊或國父紀念館廣場，欣賞無人機及煙火演出，但仍須留意現場交通管制。A：官方規定，下午5點30分整隊結束後才抵達，原本的排隊序號就會失效，但並非代表門票直接作廢，後續入場安排仍須依現場工作人員指示。A：不行。快速購物通道僅開放VIP 1、VIP 2持票者使用，開放時間為上午10點30分至下午5點30分，必須先完成實名驗證。A：不行。領取時間為上午10點至下午6點，且僅限當日持票者，現場不提供寄送服務，錯過領取時間不能要求官方補寄。A：不行。官方只允許攜帶未開封、容量750毫升以內的瓶裝水，其他外食、飲料均不得攜帶入場。A：可以，但尺寸不得超過A3（29.7×42公分），現場仍須配合安檢。任何形式的行李箱都禁止入場。A：手機可以攜帶入場，公告沒有全面禁止手機拍攝，但禁止任何形式的直播；其他相機、攝影機、GoPro及錄影設備均不得帶進會場。A：官方周邊商品有部分例外規定，但仍須通過安檢，並非購買官方商品就一定能攜帶入場，仍以現場工作人員判定為準。A：有，但必須從捷運國父紀念館站出站，並於入場後使用當次搭乘的悠遊卡，在館內指定驗票機感應，才能享有20元補貼。