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美國加州一對華裔夫妻，透過代孕生下至少21名孩子，卻涉嫌將自家豪宅改造為嚴酷管教的「恐怖屋」，集體體罰、毆打這些小孩，2人已於6日遭逮捕、起訴。然而，隨著案件進入司法程序，另一個問題也浮上檯面：這些孩子接下來怎麼辦？綜合美媒報導，涉案夫妻分別是宣國軍（Guojun Xuan，音譯）與張思維（Silvia Zhang，音譯），2人均出生於中國，案件引爆點是去年5月的一起醫療通報，1名僅2個月大的嬰兒因頭部重傷被送往醫院，引發懷疑並被交由警方調查。報導指出，除了夫妻面臨的刑事案件之外，孩子的監護及安置問題，仍在另一套司法程序中處理。當地檢方指控，21個孩子中，至少有14名曾遭到虐待，包含被保母打，夫妻倆甚至透過安裝在豪宅內的大量監視器觀看情況，其中一段影像顯示宣國軍要求保母加重毆打，另有影像顯示他親自動手。不過，這些指控仍須經法院審理，宣國軍及妻子6日出庭時均不認罪。除了這21名孩子的安置問題，這起案件還牽動多名曾替這對夫妻懷孕的代孕媽媽。據悉，至少有1名代孕媽媽艾略特（Kayla Elliott），已在試圖取得自己替這對夫妻生下的女嬰監護權。要注意的是，艾略特並不是最近才開始爭取監護權，她在這起案件調查期間，就曾尋求法律協助，如今隨著宣國軍夫妻被捕、被起訴，她所生孩子的監護問題，也再次成為這起案件的一部分。而她的情況也凸顯出這起案件的複雜性：這21名孩子多數是由不同代孕媽媽生下，孩子的親生父母、法律上的親權及未來安置，都可能需要分別處理。原文連結：