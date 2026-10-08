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▲「拾光漫遊卡友禮」（限量）包含有行李束帶、摺疊傘、可拆卸化妝包、壓縮行李袋及折疊椅等。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）

▲鈴鹿賽道樂園同步響應週年慶，指定期間推出「週慶玩翻天」優惠。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）

SKM Park Outlets高雄草衙週年慶於10月8日至11月1日盛大展開，去年週年慶吸引超過27萬人次來館，今年再度祭出超值購物優惠，全館超過200家品牌天天3折起，精選商品更有平日買一送一等限定好康，餐飲優惠同樣精彩。週年慶期間會員好禮天天不間斷，搭配多波段滿額贈及會員扣20點抽日本大阪雙人冒險之旅，鈴鹿賽道樂園也同步推出週年慶限定票價，讓民眾盡情享受購物與玩樂的雙重樂趣。新光三越攜手迎接寶可夢30週年，讓週年慶全面進化，將全台分店化身為「寶可夢世界」。會員好禮部份，其中最特別就是「寶可夢層層進化收納櫃」，首度採「全台常態款＋分店款」雙軌規劃，除了皮卡丘、精靈球2款常態商品，更有17款分店款。此外，會員單筆消費達指定金額即可兌換「拾光漫遊卡友禮」（限量），包含有行李束帶、摺疊傘、可拆卸化妝包、壓縮行李袋及折疊椅等。除了寶可夢收藏，潮流玩家也有專屬夯品「潮流收藏集點送」將月月推出好物。想挑戰手氣的訓練家也不能錯過「一抽入魂」的收藏玩法，新光三越攜手日本玩具大廠 TAKARA TOMY推出全台限量「寶可夢Moncolle抽抽樂」，有機會將金色款皮卡丘公仔等限量好禮帶回家。10月8日至11月1日，新光三越會員扣20點skm points即可參加「訓練家集合！大阪NO LIMIT冒險之旅」抽獎，獎項包含日本大阪雙人來回機票、知名樂園一日券、限定遊行觀賞入場券雙人票及公寓飯店MIMARU寶可夢主題房住宿券雙人遊；當日全館消費滿2,000元，還可參加「Calling ALL Lucky Guest 抽獎，有機會獲得日本大阪MIMARU家庭公寓房3天2夜住宿券。除了旅遊大獎，會員滿額好禮也將週週接力登場。新光三越週年慶不只好買，更要讓訓練家玩得過癮！鐵粉玩家還有進階玩法，10/1起Pokémon GO將於全台新光三越新增活動補給站，訓練家透過分店補給站進行補給，有機會獲得北中南共6款的獨家數位明信片。此外小朋友最愛的寶可夢MEZASTAR機台也將於10/8起設置快閃據點「MEZASTAR STATION 搶先推出「特別MEZASTAR卡匣－夢幻」；另外週年慶期間亦推出寶可夢集換式卡牌遊戲「新手訓練家之旅（New Trainer Journey 教學及Nintendo Switch 2體驗區。鈴鹿賽道樂園同步響應週年慶，10月8日至11月1日期間推出「週慶玩翻天」，單人全日暢遊優惠價699元；喜愛速度與競技的民眾，還可選擇「急速狂飆」卡丁車優惠，Birel N35單人車3場只要1,650元，加購第4場再享450元優惠。10月8日另有「雙人派對日」，雙人全日暢遊優惠價1,380元，並加贈爆米花及冰沙；雙十與光復節連假期間則推出「歡樂童遊趣」，親子全日暢遊套票1,200元，第三位起每人399元。更多詳細活動內容可至SKM Park Outlets高雄草衙官網或Facebook搜尋「SKM Park Outlets高雄草衙」查詢。