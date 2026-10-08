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紐約洋基今（8）日在美聯分區系列賽第3戰背水一戰，先發左投佛里德（Max Fried）遭光芒維拉德（Ryan Vilade）、小梅薩（Victor Mesa Jr.）接連開轟，6局下沃爾皮（Anthony Volpe）原判追平的2分砲，又因球迷干擾改為二壘安打，最終以3：4吞敗。洋基系列賽連輸3場遭橫掃，光芒則挺進美聯冠軍賽。這一幕讓人立刻聯想到1996年美聯冠軍賽的「Jeffrey Maier事件」。當年12歲球迷Maier在洋基主場伸手碰球，幫助基特（Derek Jeter）的飛球變成全壘打，成為洋基季後賽史上最著名的爭議之一。不同的是，這次洋基沒有從球迷干擾中受惠，反而成了受害者。光芒3局上率先突破，德盧卡（Jonny DeLuca）、沃爾斯（Taylor Walls）接連敲出內野安打，兩出局後阿蘭達（Jonathan Aranda）擊出右外野安打，送回德盧卡取得1：0領先，沃爾斯則在本壘遭觸殺，結束攻勢。洋基3局下立即回應，瓊斯（Spencer Jones）選到保送，靠卡巴耶羅（José Caballero）滾地球推進二壘，再由萊斯（Ben Rice）敲出右外野安打送回追平分。4局上維拉德轟出右外野方向、飛行距離340英呎的陽春砲，光芒再度超前。洋基下半局靠沃爾皮內野安打上壘，瓊斯接著敲出左外野二壘安打，將比分扳成2：2。6局上兩出局後，光芒卡米內羅（Junior Caminero）敲出中外野安打，小梅薩隨後轟出右中外野方向、飛行距離401英呎的2分全壘打，一棒將比分拉開至4：2，也讓佛里德提前結束投球任務。佛里德用80球投5.2局，被敲7支安打，包括2發全壘打，送出7次三振、沒有保送，失掉4分自責分。布萊克本（Paul Blackburn）接手1.2局沒有被敲安打、沒有失分，但洋基仍帶著落後進入後段比賽。光芒先發馬丁尼茲（Nick Martinez）則用63球投3.2局，被敲5支安打，送出3次三振、1次保送，失掉2分自責分。接手的西摩（Ian Seymour）投1.1局無失分、送出2次三振；賈克斯（Griffin Jax）投2局被敲1支安打、失1分，另有4次三振、1次保送。洋基6局下出現關鍵判決。隆巴德（George Lombard Jr.）選到保送後，沃爾皮擊出左外野深遠飛球，場上原判為追平比分的2分全壘打。不過，裁判經重播檢視後確認球迷干擾，撤銷全壘打判決，改判沃爾皮二壘安打。隆巴德仍獲判回到本壘得分，但沃爾皮留在二壘，洋基只能追至3：4。下一棒瓊斯遭三振，追平機會就此中斷。光芒最終守住1分領先，完成3連勝橫掃。洋基繼首戰0：1、第2戰2：5落敗後，回到主場仍未能延長戰線，分區系列賽3戰合計僅攻下5分，季後賽征途畫下句點。對洋基來說，這次球迷干擾爭議，更是比賽氣勢的巨大轉折。原本沃爾皮的深遠飛球幾乎點燃全場主場球迷情緒，卻因看台球迷提前碰球，讓追平全壘打被改判。從可能追成4：4，到只追成3：4，洋基錯失把壓力完全丟回光芒身上的最佳機會。洋基主場歷史上不乏季後賽爭議畫面，Maier事件更是其中最經典案例。只是這次情境完全反轉，過去球迷伸手幫了洋基，如今球迷干擾卻可能讓洋基少掉關鍵1分。