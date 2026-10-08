我是廣告 請繼續往下閱讀

趙少康專訪政治性更濃 林俊憲：提問可能是藍營選民的疑問

台北市長參選人沈伯洋繼接受製作人王偉忠、資深媒體人李四端專訪後，昨日赴中廣前董事長趙少康節目《少康戰情室》，而還包括名嘴錢子與《聯合報》特派員輪番提問，而影片尚未經過24小時已突破96萬點閱。對此立委林俊憲表示，相較上次王偉忠的節目，這次政治味更濃，題目當然也更難回答，但這些問題極有可能是藍營選民心中長期的疑問，而趙少康願意給沈伯洋一個完整的空間去論述，是非常難得的機會。林俊憲表示，相較於上次王偉忠的節目，這次政治味更濃，題目當然也更難回答，但要想的是，這些問題極有可能是藍營選民心中長期的疑問，所以趙少康願意給沈伯洋一個完整的空間去論述，是非常難得的機會。更重要的是，異溫層的選民有機會在自己比較信任的主持人提問下，看見沈伯洋真誠、有論述地回答。林俊憲說，讓異溫層選民可以在熟悉的環境裡接收不同的觀點，也才更有機會客觀的做出選擇。而且，王偉忠、趙少康或其他類似的節目都證明，好好討論政策完全可行，節目也依舊精彩。只要雙方都願意做功課。最後林俊憲不忘酸蔣萬安，偏偏就是有人不用功、懶惰，所以只能靠烏賊戰。最後的結果，就是變成只能躲在他人後面，或是上同溫層的節目取暖。