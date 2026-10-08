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洛杉磯道奇今（8日）在國聯分區系列賽第4戰以4比1擊敗亞特蘭大勇士，系列賽3勝1敗晉級國聯冠軍賽。不過，大谷翔平的打擊狀態仍是道奇接下來必須處理的課題。大谷此役3打數沒有安打，靠保送上壘後盜上二壘，目前已經連續22場、102打席沒有開轟，整個分區系列賽合計13打數僅2安打，打擊率1成54，沒有全壘打，也沒有打點。大谷低潮最直接的訊號，是道奇教練團已經開始調整他的棒次。大谷在分區系列賽前2戰擔任第2棒，第3戰被移到第5棒，第4戰又改扛第4棒，這是他加盟道奇後首次被排在第2棒以後的位置。大谷過去長期站在前段棒次，道奇希望利用他的長打能力，在比賽前段就製造壓力。不過系列賽前3戰，大谷的揮棒內容不理想，道奇因此把他往中心棒次移動，讓貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）先負責上壘與串聯，再把大谷放到更可能出現打點機會的位置。但從G4結果來看，調整棒次還沒有直接轉換為打擊產出。大谷雖在第2局靠保送上壘、盜壘並跑回追平分，但作為中心棒次打者，仍未敲出安打，也沒有把球打成具威脅性的長打。大谷目前最大的問題之一，是打席中太想用一棒改變比賽。MLB官網分析指出，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾提到，大谷可能因為意識到外界對他全壘打與長打的期待，導致追打比例升高。羅伯斯認為，大谷很清楚外界在談什麼，也知道自己還沒有完成什麼，因此可能背負著必須打出長打的責任感。這會直接影響大谷最重要的「好球帶管理」優勢，狀態好的大谷通常不會急著追逐投手邊角球，而是等投手進入好球帶後，用擊球初速和仰角製造傷害。但當他想趕快找回全壘打感覺，揮棒範圍就容易變大，讓投手能用壞球或不好攻擊的位置誘使他出棒。季後賽投手不會給太多失投球，只要打者擴大攻擊區，打席內容就會快速惡化。大谷目前不是完全沒有上壘能力，而是長打端沒有出來，選球品質也沒有維持在他過去的標準。勇士投手群對大谷的配球也相當有針對性。MLB官網指出，大谷在系列賽前段面對勇士投手時，20次揮棒出現9次揮空，揮空率達45%；他面對的6名投手中，有4人是左投。更關鍵的是，勇士左投對大谷投出的25球當中，有22球是伸卡球或卡特球，目的就是把球往大谷揮棒不容易完整延伸的位置塞，避免他把球舒服拉向右外野或中右外野方向。這套策略並不是因為大谷例行賽打不好這類球種。相反地，大谷本季面對左投伸卡球與卡特球打擊率高達3成91、長打率8成91，原本是聯盟最會攻擊這類球路的打者之一。但勇士仍在季後賽大量使用，代表他們判斷大谷目前的揮棒節奏與身體狀況，無法像例行賽那樣穩定懲罰這些球。大谷例行賽尾聲受到右上臂二頭肌與左膝不適影響，一度進入傷兵名單。大谷本季打擊成績為打擊率2成75、30轟、81分打點、OPS .889，但下半季受到傷勢干擾，自8月18日後就沒有再開轟，包含季後賽在內已經連續超過20場沒有全壘打。大谷目前的問題不是分區系列賽4場突然發生，而是例行賽尾聲狀態下滑的延續。對大谷這類仰賴爆發力與擊球品質的打者來說，只要下半身支撐、上半身出棒路徑或揮棒時間點有些微落差，長打就會先消失。羅伯斯在系列賽期間仍公開力挺大谷，認為以他的天賦與投入程度，狀態終究會回來。從球隊管理角度來看，道奇也沒有理由在這個階段對大谷失去信任，畢竟他仍是全隊最有能力用一棒改變比賽的打者。