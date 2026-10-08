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紐約洋基隊今（8）日於美聯分區系列賽第3戰以3：4不敵坦帕灣光芒隊，系列賽遭到直落三橫掃出局。雖然洋基在外卡戰曾氣勢如虹淘汰世仇紅襪，但隨著陣中最大球星賈吉（Aaron Judge）缺席整個季後賽，打線在關鍵時刻全面熄火，也讓美媒與球迷將矛頭指向總教練布恩（Aaron Boone）是否真的有能力繼續帶領這支條紋軍團。針對外界強烈質疑為何不將賈吉列入分區系列賽名單，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今日賽前向媒體吐露實情：「他真的還沒準備好。到頭來，他的身體狀況就是不允許他上場。」凱許曼無奈表示：「我很清楚他心裡有多麼渴望上場作戰……那正是他的本能與精神。但從生理與現實層面來看，我們根本沒有選擇的餘地，他真的無法負荷。」少了賈吉在陣中坐鎮，洋基打線雖然在外卡賽火力全開，但在面對光芒隊嚴密的投手群時明顯後繼無力，最終吞下被橫掃的苦果。隨著洋基隊再次提早放暑假，美媒《Heavy Sports》提出犀利檢討。報導指出，總教練布恩長期以來在率領洋基打例行賽時總能繳出優異戰績，但除了2024年帶隊殺進世界大賽外，其餘年份在季後賽的表現往往雷聲大雨點小，無法滿足紐約球迷對冠軍的渴望。《Heavy Sports》分析認為，雖然球隊頭號球星因傷缺席確實是巨大打擊，但打線在季後賽再度集體神隱，總教練在戰術應變與調度上難辭其咎：「季後賽的長期低迷，最終總是要有人扛下責任」。隨著2026年賽季落幕，布恩是否能保住烏紗帽、繼續帶領洋基迎戰2027年球季，必然將成為紐約休賽季最熱烈討論的焦點話題。